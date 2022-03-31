【俄烏局勢】俄羅斯向印度提供石油折扣 每桶勁減35美元

俄羅斯入侵烏克蘭後，其石油出口受到多國制裁，據報俄羅斯正向印度提供大幅折扣優惠，以比俄烏開戰前更便宜的價格向印度出口石油。

據《彭博社》引述知情人士透露，俄國正在向印度提供原油，每桶折價高達35美元，自俄烏開戰以來，布倫特原油價格已上漲約10美元，這意味著當前價格比開戰前還要高。據報道，俄羅斯希望印度從今年開始採購1,500萬桶石油，兩國政府正進行協商。

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知情人士又指，俄羅斯還計劃使用自行開發的金融資訊傳輸系統（SPFS），以盧比與盧布的方式直接支付。不過，報道稱兩國尚未做出最終決定，此事可能會在俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）周四（31日）抵達印度進行為期兩天的訪問時討論。

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責任編輯：黃苑筠