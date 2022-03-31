  • 22°C
香港時間 : 2022331日 (四) 22:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【俄烏局勢】俄羅斯向印度提供石油折扣 每桶勁減35美元

環球政經 21:24 2022/03/31

分享：

俄羅斯入侵烏克蘭後，其石油出口受到多國制裁，據報俄羅斯正向印度提供大幅折扣優惠，以比俄烏開戰前更便宜的價格向印度出口石油。

據《彭博社》引述知情人士透露，俄國正在向印度提供原油，每桶折價高達35美元，自俄烏開戰以來，布倫特原油價格已上漲約10美元，這意味著當前價格比開戰前還要高。據報道，俄羅斯希望印度從今年開始採購1,500萬桶石油，兩國政府正進行協商。

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

知情人士又指，俄羅斯還計劃使用自行開發的金融資訊傳輸系統（SPFS），以盧比與盧布的方式直接支付。不過，報道稱兩國尚未做出最終決定，此事可能會在俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）周四（31日）抵達印度進行為期兩天的訪問時討論。

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股 【下一頁

 

    點擊圖片放大
    +10
    +9

同場加映：【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

開啟hket App，閱讀全文
能源供應 制裁 拉夫羅夫 石油 烏克蘭 俄羅斯盧布 印度

上一篇文章

【網路詐騙】2022首季最常見網路詐騙調查出爐 投資、捐款、交友位列前三甲

下一篇文章

【理財智慧】長者投保屬需要特別關顧的客戶 一文了解投保人權益
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【居屋裝修】37年舊居住到殘 72萬翻新590呎單位 改動廚房位客廳變豪宅級 打造時代感活潑「親子宅」
【居屋裝修】37年舊居住到殘 72萬翻新590呎單位 改動廚房位客廳變豪宅級 打造時代感活潑「親子宅」
【有相睇】持貨不足3年要錢唔要貨　連稅實蝕逾百萬急拋售　維景灣畔全海景戶938萬沽
【有相睇】持貨不足3年要錢唔要貨　連稅實蝕逾百萬急拋售　維景灣畔全海景戶938萬沽
【有相睇】長揸港樓未驚過　1997年摸頂購愉景新城　現勁賺近1.5倍
【有相睇】長揸港樓未驚過　1997年摸頂購愉景新城　現勁賺近1.5倍
【有相睇】珀麗灣靚裝海景兩房　3個月跌價120萬　首置客一見傾心　不惜提高預算去搶
【有相睇】珀麗灣靚裝海景兩房　3個月跌價120萬　首置客一見傾心　不惜提高預算去搶
【科技巨頭】傳美司法部批准 針對Google蘋果等反壟斷法案
【科技巨頭】傳美司法部批准 針對Google蘋果等反壟斷法案
【消費情報】OMEGA x Swatch聯名系列手錶炒風未止？原價2,100元拍賣網仍高見6.8萬元天價
【消費情報】OMEGA x Swatch聯名系列手錶炒風未止？原價2,100元拍賣網仍高見6.8萬元天價
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款