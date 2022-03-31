【網路詐騙】2022首季最常見網路詐騙調查出爐 投資、捐款、交友位列前三甲

根據資安廠商趨勢科技於今日（3月31日）發佈的一項最新調查中指出，由今年1月至3月20日為止，最常見到的網路詐騙手法大多集中在「投資」、「捐款」與「交友」行為中。

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由於近年數位金融的興起，NFT等投資項目成為最常見詐騙項目之一，騙徒假冒通常以相關常見手法包括假NFT贈送或抽獎活動、設置假NFT網站交易平台來騙取投資、盜取NFT的釣魚郵件、販賣盜版NFT等。另外，由於「俄烏沖突」的影響，不少騙徒假借捐款之名，又或是成立虛假慈善團體，以騙取捐款。第三項則是以交友邀請騙個人資料，騙徒利用近年興起的交友軟件，傳送關心與交友邀請並附上釣魚網址引誘受害者進入，最終達到偷取財物﹑個人資料等目的。

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報告亦指出，面對以上詐騙項目，市民可以為瀏覽器安裝防詐騙擴充工具，並強加查證意識，辨識消息真偽以及為手機安裝個人資料外洩追蹤工具去解決。

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記者：鄭日棱