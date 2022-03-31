【俄烏局勢】IMF警告制裁俄羅斯 或削美元主導地位

國際貨幣基金組織（IMF）Gita Gopinath接受《金融時報》訪問時表示，對俄羅斯實施的金融制裁有可能逐漸削弱美元的主導地位，並可能導致國際貨幣體系更加分散。

俄羅斯2月下旬入侵烏克蘭，受到美國及其盟國實施制裁。Gita Gopinath稱，即使在這種情況下，美元仍將會是主要的全球貨幣，但在較小的層面上的分散肯定是很有可能的，她補充說，一些國家已經在重新談判他們在貿易中獲得報酬的貨幣。

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Gita Gopinath說，這場戰爭還將刺激數字金融的採用，從加密貨幣到穩定幣和央行數字貨幣等。她又指，在全球貿易中更多地使用其他貨幣，將導致各國央行持有的儲備資產進一步多樣化。

她早前曾表示，對俄羅斯的制裁並不預示著美元儲備貨幣地位的終結，烏克蘭戰爭將減緩全球經濟增長，但不會導致全球經濟衰退。

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責任編輯：黃苑筠