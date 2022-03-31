  • 22°C
香港時間 : 2022331日 (四) 22:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【俄烏局勢】IMF警告制裁俄羅斯 或削美元主導地位

環球政經 20:48 2022/03/31

分享：

國際貨幣基金組織（IMF）Gita Gopinath接受《金融時報》訪問時表示，對俄羅斯實施的金融制裁有可能逐漸削弱美元的主導地位，並可能導致國際貨幣體系更加分散。

俄羅斯2月下旬入侵烏克蘭，受到美國及其盟國實施制裁。Gita Gopinath稱，即使在這種情況下，美元仍將會是主要的全球貨幣，但在較小的層面上的分散肯定是很有可能的，她補充說，一些國家已經在重新談判他們在貿易中獲得報酬的貨幣。

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

Gita Gopinath說，這場戰爭還將刺激數字金融的採用，從加密貨幣到穩定幣和央行數字貨幣等。她又指，在全球貿易中更多地使用其他貨幣，將導致各國央行持有的儲備資產進一步多樣化。

她早前曾表示，對俄羅斯的制裁並不預示著美元儲備貨幣地位的終結，烏克蘭戰爭將減緩全球經濟增長，但不會導致全球經濟衰退。

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股 【下一頁

 

    點擊圖片放大
    +10
    +9

同場加映：【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

 

 

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

 

開啟hket App，閱讀全文
經濟衰退 制裁 數碼貨幣 基金 國際貨幣基金組織 烏克蘭 俄羅斯 美國 金融 美元

上一篇文章

【理財智慧】全球晶片大戰一觸即發 可留意相關行業基金

下一篇文章

【制裁俄國】指國際珠寶責任委員會未與俄國劃清界線　Pandora、Cartier退出該會
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【居屋裝修】37年舊居住到殘 72萬翻新590呎單位 改動廚房位客廳變豪宅級 打造時代感活潑「親子宅」
【居屋裝修】37年舊居住到殘 72萬翻新590呎單位 改動廚房位客廳變豪宅級 打造時代感活潑「親子宅」
【有相睇】持貨不足3年要錢唔要貨　連稅實蝕逾百萬急拋售　維景灣畔全海景戶938萬沽
【有相睇】持貨不足3年要錢唔要貨　連稅實蝕逾百萬急拋售　維景灣畔全海景戶938萬沽
【有相睇】長揸港樓未驚過　1997年摸頂購愉景新城　現勁賺近1.5倍
【有相睇】長揸港樓未驚過　1997年摸頂購愉景新城　現勁賺近1.5倍
【有相睇】珀麗灣靚裝海景兩房　3個月跌價120萬　首置客一見傾心　不惜提高預算去搶
【有相睇】珀麗灣靚裝海景兩房　3個月跌價120萬　首置客一見傾心　不惜提高預算去搶
【科技巨頭】傳美司法部批准 針對Google蘋果等反壟斷法案
【科技巨頭】傳美司法部批准 針對Google蘋果等反壟斷法案
【消費情報】OMEGA x Swatch聯名系列手錶炒風未止？原價2,100元拍賣網仍高見6.8萬元天價
【消費情報】OMEGA x Swatch聯名系列手錶炒風未止？原價2,100元拍賣網仍高見6.8萬元天價
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款