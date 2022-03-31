【業績｜大新系】大新銀行去年多賺11%末期息24仙　下半年企業銀行減值虧損按半年擴2倍　大新金融末息73仙

大新銀行 （02356） 去年純利近16.58億元，按年增11%，末期息0.24元，按年增9.1%。母公司大新金融 （00440） 同期純利13.08億元，按年增13%，末期息0.73元，增9%。

大新銀行去年稅前溢利19.66億元，按年增8.6%。年內淨利息收入39.44億元，增6.7%，淨服務費及佣金收入11.97億元，增1.3%。該行年內營收53.84億元，增2.6%，但營運支出則按年增6.6%至30.21億元。信貸減值虧損3.73億元，按年縮減42.3%。全年每股盈利1.18元，按年增11.3%。淨息差為1.72%，按年升9個基點。去年底，貸款對存款比率71.2%，按年升1.9個百分點；綜合普通股權一級資本充足率為14.2%，按年升0.4個百分點。

不過，按半年表現而言，該行去年下半年純利僅5.47億元，較上半年逾11億元純利少50.7%。下半年信貸減值虧損2.56億元，較上半年1.17億元擴大近1.2倍。

去年下半年企業銀行信貸減值虧損逾9000萬元

分部方面，個人銀行、企業銀行、財資及環球市場業務去年分別錄得溢利6.04億元、6.3億元、5.02億元，海外銀行則虧損5404.6萬元。個人銀行、企業銀行年內信貸減值虧損分別1.79億元、1.26億元。按半年計，企業銀行下半年信貸減值虧損達9720.2萬元，對比上半年2928.6萬元信貸減值虧損擴大2.3倍。財資及環球市場業務、海外銀行於上半年有信貸減值回撥，下半年則轉錄虧損。

該行指，集團錄得全年股東應佔溢利增11%，主要由於貸款的減值支出下降及淨利息收入有所改善而致。由於信貸質素改善及淨息差平穩，基本業務表現得以改善。扣除減值支出前之營運溢利略低於去年，較2020年少 2%。由於淨息差增加，加上利息收入資產結餘有所提高，故儘管核心貸款市場需求相對疲弱，年內淨利息收入仍增長7%。非利息收入方面，繼前年大幅上升後，於去年略有回落，2021年度降7%。

前瞻方面，該行表示，仍無法確定擊退本地疫情所需時間及其對經濟所產生的影響。烏克蘭戰爭所造成的全球影響尚無法全面評估，但短期內已引起市場劇烈動盪，造成能源價格攀升等情況。集團部分核心市場仍有行業未能回復穩定，尤其是中國內地房地產業。此外，現階段難預測現時本港抗疫措施對信貸質素的影響，目前整體貸款需求仍然低迷，而集團零售業務因社交距離措施及部分分行暫停營業而受到影響。

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