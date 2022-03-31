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【疫下營商】昂坪360去年本地客飆升132% 纜車系統可靠度99.95% 創歷年新高

理財智慧 16:30 2022/03/31

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疫情持續重撃經營，各地旅遊業大受打擊，但昂坪360表示，昂坪360以創新思維應對疫境，推出多個針對本地遊客的推廣活動，令2021年的整體到訪客量按年上升近 8 成、當中本地遊客按年增加 132%，到訪的賓客總數近 46 萬人，購買「360全年通」年票的遊客更按年大增 7 成；另纜車系統去年全年的平均可靠度高達 99.95%，創歷年新高。

昂坪 360 董事總經理劉偉明表示，雖然今年的營運環境比往年更具挑戰，團隊將繼續保持堅韌靈活以應對外在環境，團隊在積極配合政府疫情防控安排的同時，冀望能在疫情轉趨穩定之時，短時間內恢復纜車服務，希望能繼續獲得遊客的支持。

【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

另外，劉偉明指公司去年與多個國際及本地知名零售品牌合作，舉辦連串富創意的突破性項目及主題活動，在成功締造雙贏效果的同時，亦為遊客帶來多角度的特色旅遊體驗，令去年全年到訪昂坪 360 的遊客較前年同期增近 8 成，成績令人滿意。

昂坪 360表示，去年亦首度全力支持由商業電台舉辦的《2021 年度叱咤樂壇流行榜頒獎》，除了將記者會移師至昂坪舉行外，更於昂坪市集推出「叱咤我最喜愛集氣點」，並設抽獎活動；其後又與國際朱古力品牌 Venchi 合作推出聖誕主題活動。主題活動成功吸引大批不同年齡層的本地客到訪昂坪市集，令本地旅遊與零售達致雙贏局面。

【百大企業】BTS登《時代》雜誌封面 所屬經紀公司躋身百強企業榜【下一頁

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責任編輯：龍紀瑩

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