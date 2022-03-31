【會計監管】財匯局：質素管理準則12月中生效　逾半核數師仍在或尚未開始制定實施計劃

▲ 財匯局指，質素管理準則12月中生效，惟逾半核數師仍在或尚未開始制定實施計劃。

財匯局發布公眾利益實體核數師對於新增和經修訂質素管理準則的實施進度之調查結果，該準則與國際接軌並將於今年12月15日生效。新質素管理準則規定，會計師事務所和審計項目層面要 有更積極的審計質素管理，旨在提升項目質素管理覆核，以及會計師事務所層面所進行的監控和補救措施，以保證審計質素。

財匯局於今年1至2月份向所有註冊公眾利益實體核數師和認可公眾利益實體核數師，發送一份自我評估問卷，以了解他們對實施新質素管理準則的準備情況。 調查發現，48%的公眾利益實體核數師已經制訂實施計劃、40%仍在制訂實施計劃，12%則尚未開始。為趕及實施限期，最常見的挑戰包括人力資源、資訊科技基礎建設，以及如何設計應對質素風險的回應。52%的公眾利益實體核數師表示，已按照《香港質素管理準則第 1 號》或其相等的國際準則的要求，為其質素管理設計了相關控制，在實施進度上屬相對高階。

財匯局：透過與國際準則接軌改善審計質素

財匯局查察部署理主管劉建汝表示，調查結果能促使目前落後於行業進度的公眾利益實體核數師評估其實施進度，並採取所有必要措施來滿足實施期限。財匯局主席黃天祐博士表示，當前市場的不確定性正為會計和審計專業帶來挑戰，有可能為審計質素帶來額外風險。然而，透過與最新國際準則接軌，行業應緊握機會改善審計質素。

財匯局行政總裁馬力表示，作為香港公眾利益實體核數師的監管機構，財匯局有責任在12月15日實施限期前，評估公眾利益實體核數師是否已執行新質素管理準則，並藉此進一步提升其應對該局查察結果的能力。對於尚未制定實施計劃的公眾利益實體核數師，該局促請他們進行差距分析，以迅速識別和應對任何知識和資源方面的需求。

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