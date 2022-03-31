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【職位空缺】科技園「明日創科領袖培訓計劃」招募人才　月薪最高可達4萬5

商業 19:04 2022/03/31

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香港科技園公司，為具潛力的人才提供度身訂造的培訓。

香港科技園公司（科技園公司）宣布展開第三屆「明日創科領袖培訓計劃」（Technology Leaders of Tomorrow Programme，TLT 計劃），為具潛力的人才提供度身訂造的培訓，並提供超過30個工作機會。

【奇妙電視】4月1日起　市民可經固定網絡、無線電頻譜收看奇妙電視

TLT 計劃於2020年首次舉辦，本屆計劃將提供超過30個工作機會，涵蓋人工智能及機械人、軟件工程、生物醫學科技等不同領域，培育學員成為未來行業領袖。

「明日創科領袖培訓計劃 2022」重點內容：

• 為年輕創科人才而設的科研工作崗位
• 具吸引力的月薪：港幣$25,000元（學士畢業生）/$30,000元（碩士畢業生）/ $45,000 元（博士畢業生）
• 多個領導訓練、創新項目及與行政人員的工作影子環節
• 參與香港創科學院人才薈，有機會接觸獨角獸公司創辦人及其他科技領袖，並可優先參與
大灣區創科飛躍學院（GBA InnoAcademy）計劃、獲事業發展和拓展人脈機會
• 非本地學員將獲得為期 3 個月於 InnoCell 的免費住宿，體驗香港創科生態圈的「Work.Live. Play. Learn.」獨有文化

曾修讀 STEM 相關科目，並擁有少於三年全職工作經驗的大學生均合資格，計劃現正公開接受報名，並於 2022年4月24日（星期日）香港時間 23 時 59 分截止申請。有關計劃的詳情，請瀏覽官方網站

【香港零售】2月零售按年挫14.6%　首兩個月汽車銷售錄最大跌幅

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責任編輯：李智美

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