【全球貿易】中歐貿易保持良好發展勢頭 近兩個月進出口貿易額達1,371億美元 同期增長14.8%

根據中國海關總署日前發布的數據顯示，在2022年首兩個月，中歐貿易進出口貿易額超過了1,371億美元，同期增長14.8%。而在2021年，中國與歐盟進出口總值達8,281億美元，同期增長27.5%，創下歷史新高。

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中國歐盟商會去年發布《2021年商業信心調查》報告表示，「中國市場的韌性為歐洲企業在新冠肺炎疫情中提供了急需的庇護」，約一半受訪的歐洲企業表示，他們在中國的利潤率高於全球平均水平，並有60%受訪企業計劃擴大在華業務，較前一年上升近10個百分點。歐盟中國商會2021年發布的年度報告則顯示，中國在歐企業業績逆勢增長。2020年，中企在歐盟創造營業額1,503億歐元，提供就業崗位約32萬個，向歐盟專利局申請專利1.3萬件。

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中國表示，中歐雙邊貿易從1978年不足64億美元，發展到目前的超8000億美元，展現了中歐貿易較強的韌性和活力。中國的發展將為中歐合作帶來更大空間，雙方繼續本著互利共贏原則，持續深化綠色、數字伙伴關系和各領域務實合作。

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記者：鄭日棱