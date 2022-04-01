【移民英國】5大最易搵工城市 職位空缺多失業率低

移民英國近年成為熱話，不少人移居海外前都會考慮當地的就業機會。英媒近日盤點五大最容易搵工的英國城市，當中大部分城市的失業率低且職位空缺多，而其中一個港人熱捧的城市更特別適合年輕人及畢業生。

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英國國家統計局（ONS）本月公布數據指，英國去年11月至今年1月期間的就業情況改善，失業率由上一季的4.1%回落至3.9%。與此同時，就業率按季升0.1個百分點至75.6%。

以下為英媒盤點出5大最容易搵工城市

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ONS首席經濟學家菲茨納（Grant Fitzner）表示，失業及尚未求職的人數再次上升，而目前的整體就業人數仍遠低於新冠疫情前水平，反映英國勞動力市場仍處於疲軟。

不過英國的職位空缺數量達到131.8萬個創新高，按季大增10.5萬個空缺，反映英國對勞動力需求很大。

上述5個城市也對特定群組有較大吸引力。例如英國本月公布的女性在職指數指，布里斯托（Bristol）的女性失業率僅得3.7%屬全英國第三低，女性在當地的工作機會絕對較多。

至於愛丁堡作為蘇格蘭首府城市，預計到了2037年人口將會增長28.2%。愛丁堡於2018年獲得英國最宜居及工作城市的美譽。

而英格蘭北部城市曼徹斯特一向備受港人熱捧。根據機構Market Inspector進行的研究，曼徹斯特在眾多英國城市當中能為人們提供最佳工作前景，特別適合畢業生及年輕人到當地打拼。

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責任編輯：鄭錦玲