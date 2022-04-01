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F1拉斯維加斯站或明年回歸 料簽體壇首破百億合作

環球社會熱點 09:05 2022/04/01

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一級方程式錦標賽（Formula One，簡稱F1）預料將在周四（31日）宣布，明年再度舉辦美國拉斯維加斯站。據報是次F1回歸經過長達數月談判，最終確定拉斯維加斯站F1賽事將於明年11月的周末舉行，料賽事可帶來1億英鎊（約10.28億港元）收入。若拉斯維加斯站能持續進行10年，或成F1有史以來最賺錢賽事，成為體壇首個10億英鎊的合作合約。

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F1行政總裁Stefano Domenicali預計即將宣布，經過數月談判，明年拉斯維加斯站賽程正式落實。屆時比賽會在2023年11月最後兩個周末的其中1個周六，即23日或30日，當地時間晚上10時舉行，大會將大規模投影賽事。門票、商品銷售及贊助交易所得，將會直接支付給F1大會。

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是次為F1相隔41年後再度回歸拉斯維加斯，對上一次已經是1982年。據報是次F1不會跟從以往作做法，從主辦城市收取費用，而是會自行宣傳賽事。英國媒體《每日郵報》引述消息人士指，每場比賽收入或逾1億英鎊，若拉斯維加斯站能持續進行10年，則有望突破10億英鎊（約102.8億港元）大關，令拉斯維加斯站成F1史上最足賺錢大獎賽。

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據報明年拉斯維加斯站賽道長達3.8英里（約6.1公里），有14個彎道，屆時F1車手可已高達每小時341公里的車速，經過凱撒皇宮賭場酒店（Caesars Palace）、美高梅度假酒店（MGM Grand）及百樂宮飯店（Bellagio）等地標建築。

拉斯維加斯站屬於F1賽程上第3個美國分站，首站將會在明年5月於邁阿密（Miami）舉行，而德州奧斯汀（Austin）站則會在10月進行賽事。

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責任編輯：李俊儀

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