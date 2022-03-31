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【的士保險】保聯：的士保險市場已逐步恢復秩序　受影響車主欲透過分流機制投保應盡快提交資料至保監

Hot Talk 18:51 2022/03/31

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保聯表示，香港的士保險市場已逐步恢復秩序，已有秩序地將的士保單轉保至4家保險公司。

去年12月底，作為的士保險龍頭的泰加保險突通知的士車主於7日通知期後退保，引發的士業界停業恐慌。至今年1月初，泰加保險突被保監局委任德勤‧關黃陳方會計師行接管，而泰加亦未能為陸續到期之的士保險保單續保。

香港保險業聯會指，該會與保監局及4家的士保險公司為確保受影響的士車主適時得到保險保障，自1月初一直密切聯繫，透過保監局的中央分流機制，有秩序地將保單安排至4家保險公司承保。經過兩個多月運作，香港的士保險市場已逐步恢復秩序。

根據保聯數據，2月份受影響的約700份的士保單中，有95％即約670份已獲承諾承保；至於3月份受影響的約1000份的士保單中亦有約900份已獲承諾承保；4月份受影響的約760份保單中也有約510份已獲承諾續約。

至於餘下保單，車主或已自行安排投保、仍在格價或考慮保險公司報價、打算或考慮將車退役等。保聯提醒，如受影響的的士保險代理或車主欲透過中央分流機制投保，應盡快提交資料至保監局，以便安排轉保。

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