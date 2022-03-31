【百大企業】BTS登《時代》雜誌封面 所屬經紀公司躋身百強企業榜

韓國男團防彈少年團（BTS）全球人氣高漲，近日再度登上新一期《時代》雜誌（TIME Magazine）的封面。由於BTS所屬經紀的公司成功躋身《時代》雜誌全球100大最具影響力企業，令BTS第三度成為《時代》雜誌的主角。雜誌自2004年開始每年編制發布全球最具影響力人物榜，今年評選出全球100家發揮卓越影響力的優秀企業，涵蓋醫療健康、娛樂、交通、科技等不同行業。

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BTS成為新一期《時代》雜誌的封面人物，過去團隊曾分別在2018年的「新世代領袖」、2020年的「年度藝人」特輯登封，這次則是所屬社HYBE娛樂入選「百大最具影響力企業」而與團隊的製作人、也是公司創辦人的房時爀一起登上封面。

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在全球最具影響力人物榜當中，OPENSEA、THE SANDBOX、軟件公司 TOGETHER LABS等入選了「先驅者」（Pioneers）榜單。SPOTIFY、IMPOSSIBLE FOODS、REDDIT等企業入選了「領導者」（Leaders）榜單。APPLE、META、NETFLIX、DISNEY、IBM等企業獲選為「行業巨頭」（Titans）。TIKTOK、SHEIN、GOTO GROUP等入選了「顛覆者」（Disruptors）榜單。此外，SOFI、電動車製造商 RIVIAN、MODERNA 等入圍「創新者」（Innovators）榜單。

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《時代》雜誌徵求全球編輯記者以及行業專家的意見，通過相關性、影響力、創新性、領導力和成就等多個維度的評估考察，評選出100間全球最傑出的企業。雜誌表示，這份榜單匯集100間機構，當中包括研發再生科技的公司、加密貨幣公司、再到研發疫苗等醫藥巨頭。當這些企業引領商業領袖匯集一起，協力帶領人走向未來。

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責任編輯：龍紀瑩