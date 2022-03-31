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【二手樓價】藍天海岸複式戶1943萬易手　代理︰放盤罕有　呎價1.4萬水平屬市場筍價　業主另有安排才願割愛

股樓投資 18:40 2022/03/31

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最近疫情回落，加上按揭保險門檻放寬，推動買家加快回流市場入市，特色單位亦不乏承接。中原地產唐啟樂表示，優質盤承接力見強勁，東涌藍天海岸2座高層B室複式戶成交，實用面積1,318平方呎，三房套房間隔，享全機場海景，單位去年12月放盤價2180萬元，累減約一成，現以1,943萬元沽出，折合實用呎價14,742元。

代理指，藍天海岸特色單位放盤向來罕有，且單位質素本身已極高，是次成交呎價僅約1.4萬元，屬筍價成交。據了解，買家為外區換樓客，早前到東涌逛商場，被區內環境吸引，萌生換樓之念，隨即睇樓覓盤，最終鍾情上址居高臨下景致開揚，內櫳十分闊落，且附連大平台，屋苑會所設施亦齊全，好讓小朋友有「放電」空間，深知特色單位放盤可遇不可求，所以考慮不久便決定承接。

資料顯示，原業主於2004年8月以820萬元買入單位，持貨近18年，一直作收租之用，現沽出單位，帳面獲利1,123萬元，單位期內升值1.4倍。

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撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 二手市場 藍天海岸 東涌 中原地產

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