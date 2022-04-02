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【創業兵團】言語治療師興趣變商機　開網店賣兒童玩具

14:00 2022/04/02

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資深言語治療師尹慕茵表示，因職業關係會長期接觸到玩具，留意到現時市面上玩具種類較單一，故決定與朋友創辦品牌「治遊學教具坊」，望擴闊市場上玩具的選擇。（受訪者提供圖片）

在科技的主導下，手機、平板電腦漸漸成為不少新生代兒童的「電子奶嘴」及學習工具，可是隨時有阻礙幼兒腦部發展的危機。為踢走「電子奶嘴」，本地仍有有心人默默堅持篩選及設計實體玩具給兒童遊玩，更將這一份堅持變成創業大計。

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資深言語治療師尹慕茵（Brenda）透露，自己是玩具迷，加上任職言語治療師已有十年，因職業關係長期會接觸到不同種類的玩具，於是在前年決心花費15萬元與兩位朋友共同創辦玩具品牌「治遊學教具坊（TheraPlay Learning Supplies）」。

她續指，現時品牌主要以網店方式經營為主，當中由新貨品上架、處理客人查詢及訂單、出貨、宣傳等每個環節，都是她與另外兩位朋友合力負責。除了本身正職外還要忙店內事務，基本上一星期七天都要工作，因此她慨歎，「謂隔行如隔山，創業也如是，因此在創業時最好以興趣行先，或是自己熟悉的事物，否則會很難堅持下去。」

在創業過程中，難免會遇到形形色色的困難。她坦言，「最大的難題是玩具成本高，如玩具會有供應商規定的公價，加上每月租倉平均就要數千元，所以最後扣除成本後盈利並不高。」而且香港對知識產權意識仍算薄弱，可能有顧客會因為正版玩具價格較高，而轉向購買盗版的玩具。

雖然目前所得盈利只能夠勉強支付日常開支，但為了當中的滿足感及興趣，尹表示仍然會堅持下去。「除了朋友的鼓勵外，在創業過程獲得很多行家或機構支持，令努力獲得到肯定。加上自己也有小朋友，所以更想利用自己專業知識，將好的產品分享給更多的人。」

配合兒童階段發展需求　推出自家組合玩具

經過一番研究後，現時店鋪共有逾180款產品，當中有6款為自家組合玩具，並在遊戲設計上融合了角色扮演、指令理解、句子表達等訓練，不但能啟發兒童創造力，亦有助促進親子間的關係。

在購入產品時，她都會考慮兒童每個階段發展需求，去推介真正適合他們的玩具。故此品牌創立至今雖然只有一年半的時間，但憑著用心及堅持，仍獲得許多家長與機構的支持，包括特殊教育學校、學前教育教構、及一些非政府組織（NGO）等。尹亦透露，生意並未因疫情受到影響，未來更有意代理產品，引入更多本地及外國優質玩具。

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【疫市營商】蘋果迷你倉跨界推共享工作間　特設收納顧問教路（多圖）

記者：黃顯晴

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