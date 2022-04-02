【遊戲熱話】Nintendo Switch Sports介紹影片曝光　設多款體感遊戲（有片）

▲ 任天堂日前公開《Nintendo Switch Sports》的遊玩影片，並介紹遊戲中的各項運動及玩法。

曾在任天堂遊戲機Wii紅極一時的《Wii Sports》，將推出Switch版本。任天堂日前公開《Nintendo Switch Sports》的遊玩影片，並介紹遊戲中的各項運動及玩法。

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遊戲發售初期收錄6種運動，包括排球、保齡球、擊劍、羽球、網球、足球。不同運動項目支援1至4人的線下模式。另外也支援線上配對或者與朋友遊玩，由於《Nintendo Switch Sports》需要使用Joy-Con，因此Nintendo Switch Lite 無法直接遊玩。



在後續更新部分，將會是足球項目的另一模式「射門對決」，該模式為有障礙的對決模式，需要使用腿部固定帶。《Nintendo Switch Sports》預計於4月29日發售，數碼版售價為港幣289 元。

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責任編輯：廖淑瑩