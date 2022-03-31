【業績｜物管股】世茂服務去年多賺63%　派息比率三成

▲ 世茂服務去年多賺63％，派息比率三成。

世茂服務 （00873） 公佈去年業績，收入按年升67.7%至84.26億元（人民幣，下同）；經營利潤按年增67.4%至15.01億元；毛利按年升56.5%至24.7億元； 純利按年勁升63.1%至10.37億元。集團建議以派息比率30%派發末期息，但未有說明具體派息金額。去年同期派息11港仙，派息比率31%。

按業務劃分，集團物業管理服務收入約41.87億元，佔總收入比重約49.7%，按年升54.4%；社區增值服務收入25.13億元，佔整體收入29.8%，按年升57%；非業主增值服務收入8.71億元，佔整體收入10.3%，按年升22.2%；城市服務收入8.55億元，主要源於期內新的賽道布局及收購。

截至去年底止，集團物管服務在管建築面積2.41億平方米，按年升約64.6%；合約建築面積約為3.08億平方米，按年增長約 53.2%。 集團強調，疫情下各項業務正常開展，運營資金充足，業務發展和運營層面沒有受到影響。

展望未來，世茂服務稱相信通過收購及有效的一體化整合，能快速有效擴大集團業務規模，構建核心業務能力。集團又表示，不會只追求單一規模擴張，更加注重有質量的能力建設，通過收併購建立起綜合能力，進而減少收併購比例，最終實現自我有效增長。

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