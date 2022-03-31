  • 24°C
香港時間 : 2022331日 (四) 19:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日圓跌勢稍為喘定　封城再現人幣轉弱

宏觀解讀 18:15 2022/03/31

分享：

本周初日圓延續單向跌勢，兌美元曾一度急挫至被稱為黑田底綫的125水平。本輪日圓跌勢由美日貨幣政策分化帶動，一方面美國聯儲局預示將進取加息，並預備在未來的會議上一次過加息半厘。反觀日本央行堅定不移維持度寬鬆政策，並繼續以無限量購債行動干衛收益率曲綫政策。然而，美國國債收益率曲綫在聯儲局首次加息後，迅速出現倒掛，為歷史上罕見，亦暗示美國加息周期或於未來一年至兩年內走到尾聲，從市場預期而言，美日貨幣政策分化亦可能見頂。儘管美日利差將於未來一年進一步擴大，近月日圓跌勢已充份反映有關利差因素，而油價未有再破新高，市場對日本貿易逆差惡化的憂慮減退，以及環球經濟重開帶動日圓旅遊需求等因素，都可能觸發日圓反彈。筆者認為，美元兌日圓在125水平再次向上突破空間不大，較可能在120左右區間波動。

受疫情影響，中國的封城政策將明顯打擊經濟活動，3月份中國的採購經理人指數PMI全綫下跌，其中製造業PMI更跌至49.5，為去年10月以來最低水平。事實上，一綫城市如深圳及上海進入封城階段，對全國的生產及物流造成明顯衝擊。假如第二季疫情持續，以及中國動態清零政策維持不變，本年經濟增長目標將會更具挑戰性。儘管人民幣近日收復失地，疫情再起或直接打擊中國出口，而外資對中國企業的投資信心仍未收復，再加上美元利率攀升，資金外流風險仍然持續，人民幣在第二季或出現貶值壓力。

**強積金連續3個月見紅！駿隆王玉麟於《ET財智Talk》分析MPF攻守兼備部署**

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外滙策略師

欄名 : 外幣滙穗

最新專欄文章 更多

外幣滙穗 - 聯儲局進取加息　人民幣跌勢再現
2022/03/24
聯儲局進取加息　人民幣跌勢再現
外幣滙穗 - 美國啟動加息周期　中港股市絕地反擊
2022/03/17
美國啟動加息周期　中港股市絕地反擊
外幣滙穗 - 歐元低位反彈　人幣紋風不動
2022/03/10
歐元低位反彈　人幣紋風不動
外幣滙穗 - 俄烏激戰避險情緒高漲　聯儲局加息穩中求進
2022/03/03
俄烏激戰避險情緒高漲　聯儲局加息穩中求進
外幣滙穗 - 俄羅斯出兵烏克蘭　地緣政治風險飆升
2022/02/24
俄羅斯出兵烏克蘭　地緣政治風險飆升
外滙 日圓 加息 美國聯儲局 日本 日本央行 國債 美元

上一篇文章

【業績｜物管股】世茂服務去年多賺63%　派息比率三成

下一篇文章

【停牌潮】一文看清「預告停牌」股份、內房重災　融創世茂等以疫情作避開停牌擋箭牌（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指ADR+夜期】美監管看淡審計達成協議　恒指夜期僅升17點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】美監管看淡審計達成協議　恒指夜期僅升17點（不斷更新）
【中海油回A】中海油回A獲批准、最多發行29.9億股新股　集資所得用於油氣開發項目及補充流動資金（第二版）
【中海油回A】中海油回A獲批准、最多發行29.9億股新股　集資所得用於油氣開發項目及補充流動資金（第二版）
【中美金融戰】再有5隻中概股列入「預定摘牌名單」、包括百度富途　SEC主席暗示中美審計監管仍存陰霾（第二版）
【中美金融戰】再有5隻中概股列入「預定摘牌名單」、包括百度富途　SEC主席暗示中美審計監管仍存陰霾（第二版）
【恒指夜期】夜期跌36點　恒指3月716點　連跌3季共6831點（不斷更新）
【恒指夜期】夜期跌36點　恒指3月716點　連跌3季共6831點（不斷更新）
【業績│油股】中海油去年多賺1.8倍至破紀錄的703億元　完成回A後才派息　管理層：無從俄羅斯進口LNG（第二版）
【業績│油股】中海油去年多賺1.8倍至破紀錄的703億元　完成回A後才派息　管理層：無從俄羅斯進口LNG（第二版）
【美股期貨】道指期貨升11點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升11點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款