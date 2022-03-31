日圓跌勢稍為喘定　封城再現人幣轉弱

本周初日圓延續單向跌勢，兌美元曾一度急挫至被稱為黑田底綫的125水平。本輪日圓跌勢由美日貨幣政策分化帶動，一方面美國聯儲局預示將進取加息，並預備在未來的會議上一次過加息半厘。反觀日本央行堅定不移維持度寬鬆政策，並繼續以無限量購債行動干衛收益率曲綫政策。然而，美國國債收益率曲綫在聯儲局首次加息後，迅速出現倒掛，為歷史上罕見，亦暗示美國加息周期或於未來一年至兩年內走到尾聲，從市場預期而言，美日貨幣政策分化亦可能見頂。儘管美日利差將於未來一年進一步擴大，近月日圓跌勢已充份反映有關利差因素，而油價未有再破新高，市場對日本貿易逆差惡化的憂慮減退，以及環球經濟重開帶動日圓旅遊需求等因素，都可能觸發日圓反彈。筆者認為，美元兌日圓在125水平再次向上突破空間不大，較可能在120左右區間波動。

受疫情影響，中國的封城政策將明顯打擊經濟活動，3月份中國的採購經理人指數PMI全綫下跌，其中製造業PMI更跌至49.5，為去年10月以來最低水平。事實上，一綫城市如深圳及上海進入封城階段，對全國的生產及物流造成明顯衝擊。假如第二季疫情持續，以及中國動態清零政策維持不變，本年經濟增長目標將會更具挑戰性。儘管人民幣近日收復失地，疫情再起或直接打擊中國出口，而外資對中國企業的投資信心仍未收復，再加上美元利率攀升，資金外流風險仍然持續，人民幣在第二季或出現貶值壓力。

**強積金連續3個月見紅！駿隆王玉麟於《ET財智Talk》分析MPF攻守兼備部署**