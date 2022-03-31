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【奇妙電視】4月1日起　市民可經固定網絡、無線電頻譜收看奇妙電視

商業 18:15 2022/03/31

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市民可由4月1日起，透過固定網絡及無線電頻譜，收看奇妙電視有限公司（奇妙電視）的電視節目頻道。（資料圖片）

通訊事務管理局辦公室（通訊辦）今日（31日）提醒市民可由4月1日起，透過固定網絡及無線電頻譜，收看奇妙電視有限公司（奇妙電視）的電視節目頻道。

【香港零售】2月零售按年挫14.6%　首兩個月汽車銷售錄最大跌幅

通訊辦發言人表示：「奇妙電視於今年2月24日獲得通訊事務管理局批准使用無線電頻譜，作為其免費電視服務的新增傳送模式，故將由4月1日起，可同時透過固定網絡及無線電頻譜播放其電視節目頻道」。

透過固網接收大廈　一切如常

在首階段，無線電頻譜廣播可覆蓋香港約75%的人口。奇妙電視將於2023年5月24日或之前，擴展其覆蓋至99%的人口。
 
發言人續表示：「現正透過固定網絡接收奇妙電視免費電視服務的大廈，可繼續以現時方式接收有關服務，無需作任何改變」。

而現時未能接收奇妙電視免費電視服務的大廈，相關業主或物業管理者可參考各階段的覆蓋範圍，適時為其公共天線系統升級以接收及傳送數碼地面電視頻道22（即478-486兆赫），並通知住戶可在其數碼電視接收器材重新搜台以收看奇妙電視的節目」。

至於使用自設天線的觀眾，若其位置在奇妙電視的無線電頻譜覆蓋範圍內，只需進行重新搜台，便可接收有關服務。

【制裁俄羅斯】澳洲宣布對俄羅斯、白俄羅斯　進口商品徵收35%關稅

【航空業減碳】澳洲航空冀2030年減25%碳排放　年增1.5%燃料效率

責任編輯：李智美

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