  • 24°C
香港時間 : 2022331日 (四) 19:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】俄羅斯向印度低價賣石油 每桶減35美元

環球社會熱點 19:15 2022/03/31

分享：

俄羅斯入侵烏克蘭後，英美等國已禁止進口俄羅斯石油，歐盟亦考慮跟隨，影響其石油出口量。據悉，俄羅斯打算為印度大幅提供石油購買折扣，每桶原油價格較與烏克蘭開戰前最多35美元折扣。俄羅斯期望印度今年採購1,500萬桶石油，兩國政府正展開磋商。

德總理與普京通話 稱俄同意續用歐元結算天然氣 【下一頁】

外媒報道指，俄羅斯為印度提供大幅度石油折扣，提供予印度的烏拉爾原油（Urals），每桶較俄烏開戰前價格折價最多35美元。俄方希望與印度簽訂貿易合約，今年最少採購1,500萬桶原油，據悉兩國政府已就交易進行磋商。

此外，俄羅斯亦為印度提供盧比與盧布直接結算，透過俄羅斯自行開發的金融資訊傳輸系統（SPFS）取代SWIFT，繞過西方制裁完成交易。

據悉，雙方正討論從俄羅斯遠東Vladivostok港口運送原油，避免橫越波羅的海（Baltic Sea）遭遇歐洲國家的航運障礙，預料20日內可運送至印度東岸煉油廠。印度亦尋求向俄羅斯出口更多藥物及化學品，縮少增購石油造成的貿易逆差。

波蘭不等歐盟批准 宣布禁俄煤炭進口（第二版） 【下一頁】

印度是亞洲第二大石油進口國；自俄烏戰爭以來，印度已購買1,300萬桶俄羅斯石油，相比去年全年只購買近1,600萬桶俄石油。

美國官員表示，華府不反對印度以折扣價採購俄石油，但要符合國際制裁條件，警告印度不要大量增購俄石油，否則將承受巨大風險。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

Apple及Meta洩用戶數據 交給冒充執法人員黑客
今日
Apple及Meta洩用戶數據 交給冒充執法人員黑客
【烏克蘭戰爭】澤連斯基冀澳洲增武器援助 澳洲加大俄商品關稅
今日
【烏克蘭戰爭】澤連斯基冀澳洲增武器援助 澳洲加大俄商品關稅
【烏克蘭戰爭】UNICEF指逾百兒童死亡 250萬兒童仍流離失所
今日
【烏克蘭戰爭】UNICEF指逾百兒童死亡 250萬兒童仍流離失所
賊仔闖碧咸倫敦4億豪宅 細仔回家搖醒先知被盜
今日
賊仔闖碧咸倫敦4億豪宅 細仔回家搖醒先知被盜
【烏克蘭戰爭】美國人對澤連斯基信心度 遠超拜登
今日
【烏克蘭戰爭】美國人對澤連斯基信心度 遠超拜登

你可能感興趣

Apple及Meta洩用戶數據 交給冒充執法人員黑客
今日 17:45
Apple及Meta洩用戶數據 交給冒充執法人員黑客
【烏克蘭戰爭】澤連斯基冀澳洲增武器援助 澳洲加大俄商品關稅
今日 17:18
【烏克蘭戰爭】澤連斯基冀澳洲增武器援助 澳洲加大俄商品關稅
【烏克蘭戰爭】UNICEF指逾百兒童死亡 250萬兒童仍流離失所
今日 17:39
【烏克蘭戰爭】UNICEF指逾百兒童死亡 250萬兒童仍流離失所
地緣政治 俄羅斯 印度 石油 戰爭 貿易逆差 美國 俄羅斯盧布

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月31日 時間19:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】英國再制裁俄羅斯 俄烏和談料恢復（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】英國再制裁俄羅斯 俄烏和談料恢復（不斷更新）
特朗普叫俄羅斯總統普京做一件事 為狙擊拜登
特朗普叫俄羅斯總統普京做一件事 為狙擊拜登
【移民澳洲】大增3萬個技術簽證配額 削3分1家庭簽證
【移民澳洲】大增3萬個技術簽證配額 削3分1家庭簽證
【烏克蘭戰爭】德國啟動天然氣應變預警 應對俄突斷供應
【烏克蘭戰爭】德國啟動天然氣應變預警 應對俄突斷供應
新型冠狀肺炎全球疫情（03月31日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月31日 時間19:00）
【烏克蘭戰爭】英國情報指普京誤判局勢 部分俄軍拒絕執行任務（第二版）
【烏克蘭戰爭】英國情報指普京誤判局勢 部分俄軍拒絕執行任務（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款