【烏克蘭戰爭】俄羅斯向印度低價賣石油 每桶減35美元

俄羅斯入侵烏克蘭後，英美等國已禁止進口俄羅斯石油，歐盟亦考慮跟隨，影響其石油出口量。據悉，俄羅斯打算為印度大幅提供石油購買折扣，每桶原油價格較與烏克蘭開戰前最多35美元折扣。俄羅斯期望印度今年採購1,500萬桶石油，兩國政府正展開磋商。

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外媒報道指，俄羅斯為印度提供大幅度石油折扣，提供予印度的烏拉爾原油（Urals），每桶較俄烏開戰前價格折價最多35美元。俄方希望與印度簽訂貿易合約，今年最少採購1,500萬桶原油，據悉兩國政府已就交易進行磋商。

此外，俄羅斯亦為印度提供盧比與盧布直接結算，透過俄羅斯自行開發的金融資訊傳輸系統（SPFS）取代SWIFT，繞過西方制裁完成交易。

據悉，雙方正討論從俄羅斯遠東Vladivostok港口運送原油，避免橫越波羅的海（Baltic Sea）遭遇歐洲國家的航運障礙，預料20日內可運送至印度東岸煉油廠。印度亦尋求向俄羅斯出口更多藥物及化學品，縮少增購石油造成的貿易逆差。

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印度是亞洲第二大石油進口國；自俄烏戰爭以來，印度已購買1,300萬桶俄羅斯石油，相比去年全年只購買近1,600萬桶俄石油。

美國官員表示，華府不反對印度以折扣價採購俄石油，但要符合國際制裁條件，警告印度不要大量增購俄石油，否則將承受巨大風險。

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責任編輯：郭麗明