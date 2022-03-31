【二手樓價】放盤4個月　海灣花園三房累減逾一成785萬成交　「時光倒流」重回兩年前價位

疫情下樓價持續下調，個別屋苑有單位造價重回數年前水平，其中荃灣海灣花園有三房單位以785萬元沽出，代理指，造價重返2020年水平。

中原地產黃一鋒表示，海灣花園1座高層D室成交，實用面積572平方呎，三房間隔，享全海景。單位於去年11月以900萬元放盤，叫價隨市況一直回調，最終累減115萬元或約13%，以785萬元沽出，折合實用呎價13,724元，造價重返兩年前水平。

黃一鋒指，原業主於2010年6月以293.5萬元購入單位，持貨近12年沽出，帳面獲利491.5萬元，單位期內升值近1.7倍。他補充，海灣花園上月並無錄得成交，本月市況回穩，錄得3宗成交，平均實用呎價約13,800元。

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