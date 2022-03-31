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【人民幣存款】本港2月底人民幣存款按月回落17%　跌穿一萬億元人民幣水平

宏觀解讀 17:42 2022/03/31

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金管局統計數字顯示，認可機構的存款總額繼2022年1月份上升2.6%後，在2月份回落1.1%。其中港元存款在2月份上升0.5%，外幣存款則下跌2.6%。香港人民幣存款受企業資金進出影響，繼1月份顯著上升18.2%後，在2月份回落17.3%，至2月底為9,067億元人民幣，是連升3個月後首回落。

跨境貿易結算的人民幣匯款總額於2月份為5,007億元人民幣，而1月份為6,994億元人民幣。今年首兩個月，存款總額及港元存款分別上升1.4%及1.8%。

2月份貸款與墊款總額微升0.1%，今年首兩個月上升0.9%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）在2月份上升0.4%，在香港境外使用的貸款則下跌0.4%。今年2月，年率化貸款增長為1.6%，年初至2月年率化增長為5.6%，金管局指出，今年1月底和2月底之間未有明顯的IPO活動。

由於港元存款上升而港元貸款沒有明顯變動，港元貸存比率由1月底的85.7%，降至2月底的85.3%。

2月份新取用按揭貸款額按月少23.6%

另外，金管局公布，2月份新申請住宅按揭貸款個案按月少37.2%，至6,592宗。2月份新批出的按揭貸款額較1月份減少37.7%，至263億港元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款減少35.9%，至45億港元；涉及二手市場交易所批出的貸款減少37.8%，至149億港元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則減少38.5%，至69億港元。2月份新取用按揭貸款額較1月份減少23.6%，至240億港元。

以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由1月份的96.5%上升至2月份的97.3%。以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由1月份的1.6%下降至2月份的1.4%。2月底未償還按揭貸款總額按月增加0.4%，至17,543億港元。

【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

 

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