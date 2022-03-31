【人民幣存款】本港2月底人民幣存款按月回落17%　跌破萬億元水平　分析：料與外圍加息削人幣存息吸引力有關

香港的人民幣存款連升3個月後，上月首回落，且跌破1萬億元人民幣水平。金管局公布，香港人民幣存款受企業資金進出影響，繼1月份顯著上升18.2%後，在2月份回落17.3%，至2月底為9,067億元人民幣。分析相信，與市場預期外圍持續加息，相對而言人民幣定存息吸引力減少等因素有關。

星展李若凡：未來半年料人幣存款總額仍有8000億

2月人民幣存款當中，活期存款有3035.91億元人民幣，按月仍增逾14%，但定期存款則按月減少27%，至6030.89億元人民幣。星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡表示，市場正預期美國息口將不斷升，存款息亦呈向上趨勢，相對人民幣定存息的吸引力則會減少，加上今年1月份滬深港通機制下，資金淨流入香港市場，是去年2月份首見，惟今年2月淨流入的規模按月減少，都可能與2月人民幣存款按月下跌有關。

她相信未來半年內，香港的每月人民幣存款都約於8000億元至9000億元水平，因人民幣匯價較穩定，短線區間上落為主。她說上月香港的人民幣定存若與去年12月比，並非有很大下跌，但美國若之後已累加息一定幅度，人民幣匯價下半年或有下跌壓力，故不排除香港的人民幣存款屆時有小幅下跌可能，惟也視乎當時滬深港通資金出入情況。

此外，另有市場人士揣測，有可能是今年1月，有內地企業急於償還離岸債，而「搬錢」到港，上月過了償債高峰，則資金回流內地。

2月年率化貸款增長1.6%

金管局數據亦顯示，認可機構的存款總額在2月份回落1.1%。其中港元存款在2月份上升0.5%，外幣存款則下跌2.6%。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於2月份為5,007億元人民幣，而1月份為6,994億元人民幣。今年首兩個月，存款總額及港元存款分別上升1.4%及1.8%。

2月份貸款與墊款總額微升0.1%，今年首兩個月上升0.9%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）在2月份上升0.4%，在香港境外使用的貸款則下跌0.4%。今年2月，年率化貸款增長為1.6%，年初至2月年率化增長為5.6%，金管局指出，今年1月底和2月底之間未有明顯的IPO活動。

由於港元存款上升而港元貸款沒有明顯變動，港元貸存比率由1月底的85.7%，降至2月底的85.3%。

2月份新取用按揭貸款額按月少23.6%

另外，金管局公布，2月份新申請住宅按揭貸款個案按月少37.2%，至6,592宗。2月份新批出的按揭貸款額較1月份減少37.7%，至263億港元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款減少35.9%，至45億港元；涉及二手市場交易所批出的貸款減少37.8%，至149億港元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則減少38.5%，至69億港元。2月份新取用按揭貸款額較1月份減少23.6%，至240億港元。

以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由1月份的96.5%上升至2月份的97.3%。以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由1月份的1.6%下降至2月份的1.4%。2月底未償還按揭貸款總額按月增加0.4%，至17,543億港元。

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