  • 24°C
香港時間 : 2022331日 (四) 19:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Apple及Meta洩用戶數據 交給冒充執法人員黑客

環球社會熱點 17:45 2022/03/31

分享：

外媒報道指有黑客冒充執法人員，蘋果（Apple）及Meta等大型科企受騙，去年向黑客提供包括IP地址及電話號碼等用戶數據。倫敦警方已拘捕7名懷疑與數據外洩事件有關的黑客，目前正進行調查。

賊仔闖碧咸倫敦4億豪宅 細仔回家搖醒先知被盜 【下一頁】

《彭博社》報道指事發於去年中，黑客假扮執法人員發送緊急數據請求信息給Apple及Meta。兩間公司接受了相關請求，向黑客提供用戶住址、電話號碼及IP地址等詳細信息。

執法人員在經常要求社交平台提供涉及刑事調查的數據，而緊急數據請求則無須出示法官簽署的傳票或搜查令。

網絡安全研究人員估計部分作案的黑客應為英美未成年人士，據報其中一名黑客為網絡犯罪組織Lapsus$負責人，而該組織過往曾入侵微軟（Microsoft）、三星（Samsung）及Nvidia等公司的網絡。

倫敦警方已拘捕7名懷疑犯案的黑客，正進行調查。

碧咸借IG帳戶揭哈爾科夫慘況 望有更多援助 【下一頁】

Meta發言人Andy Stone回應指，公司會審查每項數據請求，並使用先進系統及流程來嚴重執法請求及檢測濫用行為。Meta強調會與執法部門合作應對涉嫌欺詐請求事件。

Apple則引述公司指引，表示Apple可能會聯繫任何提出緊急請求的執法機構主管，以確定該請求是否合法。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】澤連斯基冀澳洲增武器援助 澳洲加大俄商品關稅
今日
【烏克蘭戰爭】澤連斯基冀澳洲增武器援助 澳洲加大俄商品關稅
【烏克蘭戰爭】UNICEF指逾百兒童死亡 250萬兒童仍流離失所
今日
【烏克蘭戰爭】UNICEF指逾百兒童死亡 250萬兒童仍流離失所
賊仔闖碧咸倫敦4億豪宅 細仔回家搖醒先知被盜
今日
賊仔闖碧咸倫敦4億豪宅 細仔回家搖醒先知被盜
【烏克蘭戰爭】美國人對澤連斯基信心度 遠超拜登
今日
【烏克蘭戰爭】美國人對澤連斯基信心度 遠超拜登
【Omicron】亞變種BA.2將成日本主流 南韓重症連2日創新高
今日
【Omicron】亞變種BA.2將成日本主流 南韓重症連2日創新高

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】澤連斯基冀澳洲增武器援助 澳洲加大俄商品關稅
今日 17:18
【烏克蘭戰爭】澤連斯基冀澳洲增武器援助 澳洲加大俄商品關稅
【烏克蘭戰爭】UNICEF指逾百兒童死亡 250萬兒童仍流離失所
今日 17:39
【烏克蘭戰爭】UNICEF指逾百兒童死亡 250萬兒童仍流離失所
賊仔闖碧咸倫敦4億豪宅 細仔回家搖醒先知被盜
今日 16:11
賊仔闖碧咸倫敦4億豪宅 細仔回家搖醒先知被盜
網絡保安 社交平台 蘋果（Apple，美：AAPL） Facebook（美：FB） Meta Apple 黑客

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】俄羅斯向印度低價賣石油 每桶減35美元

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】UNICEF指逾百兒童死亡 250萬兒童仍流離失所
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】德國啟動天然氣應變預警 應對俄突斷供應
【烏克蘭戰爭】德國啟動天然氣應變預警 應對俄突斷供應
特朗普叫俄羅斯總統普京做一件事 為狙擊拜登
特朗普叫俄羅斯總統普京做一件事 為狙擊拜登
【烏克蘭戰爭】英國再制裁俄羅斯 俄烏和談料恢復（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】英國再制裁俄羅斯 俄烏和談料恢復（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月31日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月31日 時間19:00）
【烏克蘭戰爭】英國情報指普京誤判局勢 部分俄軍拒絕執行任務（第二版）
【烏克蘭戰爭】英國情報指普京誤判局勢 部分俄軍拒絕執行任務（第二版）
【移民澳洲】大增3萬個技術簽證配額 削3分1家庭簽證
【移民澳洲】大增3萬個技術簽證配額 削3分1家庭簽證
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款