Apple及Meta洩用戶數據 交給冒充執法人員黑客

外媒報道指有黑客冒充執法人員，蘋果（Apple）及Meta等大型科企受騙，去年向黑客提供包括IP地址及電話號碼等用戶數據。倫敦警方已拘捕7名懷疑與數據外洩事件有關的黑客，目前正進行調查。

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《彭博社》報道指事發於去年中，黑客假扮執法人員發送緊急數據請求信息給Apple及Meta。兩間公司接受了相關請求，向黑客提供用戶住址、電話號碼及IP地址等詳細信息。

執法人員在經常要求社交平台提供涉及刑事調查的數據，而緊急數據請求則無須出示法官簽署的傳票或搜查令。

網絡安全研究人員估計部分作案的黑客應為英美未成年人士，據報其中一名黑客為網絡犯罪組織Lapsus$負責人，而該組織過往曾入侵微軟（Microsoft）、三星（Samsung）及Nvidia等公司的網絡。

倫敦警方已拘捕7名懷疑犯案的黑客，正進行調查。

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Meta發言人Andy Stone回應指，公司會審查每項數據請求，並使用先進系統及流程來嚴重執法請求及檢測濫用行為。Meta強調會與執法部門合作應對涉嫌欺詐請求事件。

Apple則引述公司指引，表示Apple可能會聯繫任何提出緊急請求的執法機構主管，以確定該請求是否合法。

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責任編輯：鄭錦玲