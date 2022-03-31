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【凍鏈茶少田】譚仔三哥米線日本首間分店新宿開張　加入鵪鶉蛋、油揚迎合當地口味（多圖）

股市 17:43 2022/03/31

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譚仔三哥米線日本首間分店新宿開張，加入鵪鶉蛋、油揚迎合當地口味。

譚仔國際 （02217） 宣布，旗下品牌「譚仔三哥米線」於日本首間分店新宿中央通店今天開業。譚仔三哥米線新宿中央通店佔地兩層，面積合共195平方米，設有66個座位。

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從相片可見，日本新店譚仔味濃，惟未知作為譚仔重點特色的譚仔姐姐是否一樣可在日本分店找到。據譚仔國際介紹，該店採用了集團第四代新設計，以黑白格及棗紅色為主要特色，並加入了為人熟識的三哥字句，如「凍鏈茶少田」（即凍檸茶少甜）。新店鄰近新宿站東口，附近大型百貨公司及商店林立。

集團表示，冀讓日本廣大顧客能原汁原味地品嚐「譚仔味」，日本分店同樣供應6款米線湯底，包括清湯、麻辣、蕃茄湯、酸辣、 煳辣及三哥酸辣，並有10種不同辣度選擇，貫徹香港原有味道。此外，日本分店的餐牌提供25款配料選擇，包括雞肉、腩肉、乍醬等香港的人氣食材，並提供土匪雞翼、蒜泥白肉等招牌小食。而集團亦因應當地口味，加入日本人喜愛的鵪鶉蛋及油揚。

目標2024財年內在日本開設共25間分店

截至去年9月底，集團已於香港、內地及新加坡合共開設157間餐廳。集團稱，日本作為重點發展市場之一，除新宿中央通店外，今年4月將開設多兩間分店，分別位於吉祥寺及惠比壽，目標於2024財年內在日本開設共25間分店。

譚仔國際主席、執行董事兼行政總裁劉達民表示，期望長遠把米線打造成為繼烏冬、蕎麥麵和拉麵之後的日本第四麵食。集團未來將繼續積極拓展海外市場，將獨特的「譚仔味」及品牌飲食文化帶到全世界。

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