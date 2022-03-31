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【新股IPO】安永：首季全球IPO市場集資額跌51%　亞太區增18%　IPO活動或進一步放緩

新股IPO 17:38 2022/03/31

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安永：首季全球IPO市場集資額跌51%　亞太區增18%　IPO活動或進一步放緩

安永發表報告指，動蕩的市場環境導致2022年首季IPO活動顯著放緩，今年第一季度全球IPO市場共產生321宗交易，集資額為544億美元，分別按年下降37%和51%。

安永全球上市服務主管合夥人吳繼龍表示，市場形勢瞬息萬變，新冠疫情等影響經濟復甦的因素仍然存在，隨著IPO申請人延遲上市，IPO活動可能會進一步放緩。企業需要做好充分準備，在合適的時機進入市場，也需要審慎檢視業務模型，準備備選的集資方案。

亞太區集資額增18% 香港IPO活動明顯放緩

受惠於大型IPO，儘管亞太區今年第一季度的交易數量下降16%，但集資額達427億美元，按年增長18%。當中，能源板塊以及電訊板塊以集資額領先，分別錄得112億以及85億美元；工業板塊和原材料板塊則以數量領先，分別錄得40宗及37宗IPO。

大中華區今年首季錄得97宗交易數量，按年下跌28%，集資額規模小幅增長2%至301億美元。受近期市場波動、新冠病毒變异及本地股市指數大幅度下跌影響，香港的IPO活動明顯放緩。中國內地交易數量也現小幅下降，但受益於大型IPO，集資額較去年同期有所上升。

SPAC熱潮余溫仍在 超過25%在今年內到期

此外，去年美股出現SPAC上市熱潮，安永表示，SPAC併購的步伐又所放緩，在600多個活躍的SPAC中，超過四分之一將在今年晚些時候到期，超過60%將在2023年上半年到期，預計今後三個季度的美股IPO活動將有所回升。

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