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【醫療科技】科大生研AI系統　以鏡頭偵測用戶健康數據

10:00 2022/04/03

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來自香港科技大學的PanopticAI聯合創辦人兼行政總裁黃君朗（右一）與好友藉著疫情商機，開發遙距生物監測AI系統。

新冠疫情的爆發，讓全球的公共衛生安全體系面臨最嚴峻的考驗，同時令全球衛生意識提高，對醫療新技術和解決方案有更大需求，也成為醫療科創的商機。有本地大學團隊在疫情爆發前，研發「智能發燒偵測系統」，獲得外界一致好評及應用。團隊成員近日也把握疫下機會，另起爐灶研發人工智能（AI）健康監測系統，以非直接接觸形式，偵測用家心跳及血氧濃度等健康數據。

【元宇宙】日本初創研發VR痛覺技術　用電刺激肌肉模擬痛感

【疫下商機】參考泰國數據　初創研AI方案追蹤本港疫下消費

來自香港科技大學的PanopticAI聯合創辦人兼行政總裁黃君朗（Kyle），於2019年加入科大工業工程及決策分析學系蘇孝宇教授的團隊，著手研發「智能發燒偵測系統」，利用AI及機器演算技術探測人類體溫，相比紅外線監測的範圍擴長至10米。疫情爆發後，這個系統瞬間被受政府重用，於2020年初就在機場及六個出入境口岸配置16套系統，為Kyle打下一支強心針。

Kyle解釋，由於當時團隊主要是與政府合作，但同時卻收到不少學校、醫療診所、院舍等機構表示有意購入系統。因此他決定與團隊另外兩位成員自立門戶，於2020年8月成立「PanopticAI」。而目前PanopticAI已在全港安裝超過50套系統，有超過400萬人次曾使用，公司成立短短一個月，也達到收支平衡。

不過，若只研發體溫監測系統，或只會讓企業業務停留在原地，難以繼續成長。因此Kyle就認為，必須跟上市場步伐，多加開發與大眾健康相關的產品，來拓展客源。

他提到，疫情令大眾的健康意識有所提升，不少人會採用​​智能健康監測設備留意自己的身體變化。惟目前​​大多健康監測設備，均以穿戴裝置為主，絕大部分都是接觸式儀器，

我是修讀生物工程學，所以我就與團隊討論，能否將原有的AI系統結合生物監測系統，以非接觸式設備的方法，進軍電子健康監測市場。

臉部血管血流變化　AI演算分析身體情況　

Kyle透露，該生物監測AI系統主要透過手機或電腦鏡頭，偵測用家臉部變化以及身體移動幅度，「臉部的血管血流會令皮膚出現顏色變化，但這些變化以人的肉眼無法看到，只能透過鏡頭偵測。」而這些皮膚的變化，可以讓AI演算及自動分析用家身體的不同情況，如：心跳、呼吸頻率、血氧濃度、血壓和壓力指數等。

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但要準確偵測用家的健康情況，Kyle坦言系統仍有不少制肘，「由於光線、用家與鏡頭的距離、皮膚膚色等問題，都會影響結果。」所以他現時也正不斷收集大量數據，讓AI反覆學習不同情況，確保系統可更為完善。

心率、血氧監測　準確率達98%至99%

他笑言，鏡頭相機像素也會影響偵測結果。而該企實驗顯示，目前系統可支援iPhone 7或以上的自拍鏡頭，以及Logitech最早期的視像鏡頭都可用到，

不過現時手機及電腦的鏡頭也愈來愈強大，不會太過擔心成為系統的發展阻礙。

而據Kyle提供的資料顯示，系統目前只需30秒就可以偵測到用家的身體情況；而心率監測及血氧濃度監測功能，準確率已達98%至99%。

Kyle指，此系統早前已在MWC 2022展覽上首次展出，並預計最快將於5月在先向保險公司、醫療診所及日間中心等用戶，推出試用版本。他直言，期望能藉著疫情帶來的商機，在三年內將系統帶到國際，拓展海外市場業務。

【AI技術】科學家以AI技術分析豬叫聲　冀用作檢測動物健康狀況

記者：曾曉汶

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