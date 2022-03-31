【新股IPO】力高健康生活2370首日掛牌升26% 一手帳面賺540元

由力高集團（01622）分拆上市的力高健康生活（02370）今日首掛牌，股價高開11%報4.55元，高見6.55元，低見4.51元；收市報5.18元，較招股價4.1元升26%；全日成交341萬股，涉資1,875萬元；以每手500股計，一手帳面賺540元。

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力高健康生活是江西省物業管理服務供應商，服務網絡涵蓋長江三角洲、大灣區、環渤海地區及華中地區等具有策略意義的核心區域。公司自2018年起獲中指院評為物業服務百強企業之一。

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該股是次上市共發售5,000萬股，其中10%公開發售獲近1倍超購，一手中籤率48.62%，以招股下限4.1元定價，其招股範圍介乎4.1-5.1元。農銀國際為獨家保薦人。

集資得主要用作尋求選擇性戰略投資和收購機會、升級資訊科技基礎設施與提升智慧社區管理、提升公司的生活管家服務，以及擴充公司作為健康管家的社區康養服務等。

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記者：張以正