【樓市故事】豐景園兩房單位454萬有交易　孝順女趁機買樓給媽媽享清福

疫情之下，業主叫價普遍克制，亦願意提供一定的議價空間，吸引買家趁減價入市，有買家趁機多買一個單位自用。中原地產唐欣怡表示，屯門豐景園1座高層5室成交，單位實用面積340平方呎，兩房間隔，開價485萬元，減價31萬元，最後以454萬元沽出，折合實用呎價13,353元。

唐欣怡表示，買家為一名孝順女，鍾情單位間隔闊落，見樓價吸引，遂購入單贈予母親自用。據了解，原業主則於2009年4月以80萬元買入單位，持貨13年轉售，賬面獲利374萬元，升值約4.7倍。

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