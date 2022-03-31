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【業績｜醫藥股】中生製藥去年純利大增4.27倍　擬未來一年斥最多10億元回購股份

股市 17:20 2022/03/31

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中生製藥 （01177） 公布，去年股東應佔溢利146.08億元（人民幣．下同），按年大升4.27倍；每股基本盈利77.83分，派末期息4港仙。期內，收入268.61億元，按年上升13.6%。

其中，5年內上市的新產品收入合計約121億元，按年增長34.3%，佔總收入由38%升至約45%，為歷史新高，4年複合增長率約58%。期內創新藥新增安尼可，3個創新藥收入合計約63.5億元，按年增長10.8%，佔總收入約24%，4年複合增長率約34.8%。

中生製藥表示，集採的壓力在預期之內，前四批集採影響基本消化完畢，後續面臨集採進入常態 化的新局面；第五批集採的影響將在2022年繼續消化。

中生製藥：未來一年斥最多10億元回購公司股份

同日，公司公布股份購買計劃，將視乎市場情況於未來一年以不超過10億港元總代價，在公開市場上回購普通股，及根據公司於2018年1月5日採納的限制性股份獎勵計劃，指示負責管理股份獎勵計劃的受託人購買股份。

公司指，董事會將不時檢討及全權酌情決定如何分配股份購買額度用於股份回購及獎勵股份購買。股份回購旨在提升公司股東回報。

【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

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港股 中國生物製藥（01177） 醫藥股 回購

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