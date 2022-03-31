【賽車運動】F1相隔40年回歸拉斯維加斯 明年賽季美國3分站比賽拓收益

F1（一級方程式）與拉斯維加斯會議及旅遊局（LVCVA）聯合宣布，拉斯維加斯將成為2023年世界一級方程式錦標賽的第3個美國分站，明天賽季將會新增拉斯維加斯周六街道夜賽。這是F1相隔40年後再次回歸賭城，這亦意味著F1明年賽季在美國將會有3個分站。

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F1行政總裁Stefano Domenicali表示：「對於F1來說這是一個令人難以置信的時刻，它通過在美國舉行的第3場比賽，展示了我們這項運動的巨大吸引力和增長。」「拉斯維加斯以興奮、刺激及熱情好客，當然還有其著名的賭城大道而聞名於世。對F1來說，沒有比全球娛樂之都還要更好的場地了，對於明年來到這裡比賽我們已經迫不及待。」

新賽道與1981及1982年的凱撒宮大獎賽的賽道截然不同。根據已公布的賽道初步設計，新賽道全長6.12公里，橫跨拉斯維加斯的主要賭場及景點，例如是凱撒宮、永利、美高梅和威尼斯人等，這亦是繼比利時大獎賽（7.004公里）和沙特阿拉伯大獎賽（6.174公里）後第3長的賽道，賽道包括3條主要直路和14個彎角，最高速度可達時速342公里，比賽圈數為50圈。

自由媒體（Liberty Media）自於2016年9月接手F1以來，他們一直將這項源於歐洲的賽車運動，以擴大在美國的影響力作為一項關鍵目標。近年F1為加強宣傳，與Netflix聯合製作體育紀錄片《Formula 1：極速求生》，最新的​​第4季記錄了2021年世界一級方程式錦標賽，並剛於本月11日在Netflix上線。

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責任編輯：嚴浩文