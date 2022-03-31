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【進軍日本】譚仔三哥日本首間分店開業 目標2024年當地開25家

股樓投資 17:37 2022/03/31

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譚仔國際（02217）宣布，旗下品牌「譚仔三哥米線」於日本的首間分店，新宿中央通店於周四（31日）正式開業，集團目標在2024財年內，在日本開設共25家分店。

譚仔今日收報2.66元，下跌2.2%，成交額480萬元。

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同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

截至去年9月底止，譚仔已於香港、內地及新加坡合共開設157間餐廳，並致力進一步擴展店舖網絡。日本作為重點發展市場之一，除新宿中央通店外，集團於今年四月將開設多兩間分店，分別位於吉祥寺及惠比壽，目標於2024財年內在日本開設共25間分店。

譚仔三哥米線新宿中央通店佔地兩層，面積合共195平方米，設有66個座位；新宿中央通店 採用了集團第四代新設計，以黑白格及棗紅色為主要特色。

日本分店同樣供應六款米線湯底，包括清湯、麻辣、蕃茄湯、酸辣、 煳辣及三哥酸辣，並有 10 種不同辣度選擇，貫徹香港的原有味道。此外，日本分店的餐牌提 供 25 款配料選擇，包括雞肉、腩肉、乍醬等香港的人氣食材，並提供土匪雞翼、蒜泥白肉等招牌小食。

同場加映：【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

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記者：李兆明

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港股 譚仔國際（02217） 日本 米線
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