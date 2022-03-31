【有相睇】放盤近半年　業主減價近百萬　愉景新城高層三房925萬沽

有業主放盤多時，終接受現實減價賣樓。美聯物業鍾家豪說，荃灣愉景新城3座高層H室，實用面積682平方呎，三房套間隔，最初開價1,020萬元，放盤5個月一直未能易手，至近一星期終將叫價下調至940萬元，並獲客洽購，其後再減價15萬元，以925萬元沽出，累減95萬元，實用呎價約13,563元。

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資料顯示，原業主於2017年以828萬元購入上址，持貨5年，現帳面獲利97萬元，物業期內升幅12%。

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鍾家豪說，近日荃灣區睇樓及成交量回升，暫錄121宗成交，而2月則有86宗成交。而愉景新城方面，本月暫錄14宗買賣，平均實用呎價約15,117元，呎價按月略升1.3%，而買家有40%為換樓客、30%為區內租客、20%為上車客、10%為收租客。

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