  • 26°C
香港時間 : 2022331日 (四) 17:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】放盤近半年　業主減價近百萬　愉景新城高層三房925萬沽

股樓投資 17:39 2022/03/31

分享：

有業主放盤多時，終接受現實減價賣樓。美聯物業鍾家豪說，荃灣愉景新城3座高層H室，實用面積682平方呎，三房套間隔，最初開價1,020萬元，放盤5個月一直未能易手，至近一星期終將叫價下調至940萬元，並獲客洽購，其後再減價15萬元，以925萬元沽出，累減95萬元，實用呎價約13,563元。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

資料顯示，原業主於2017年以828萬元購入上址，持貨5年，現帳面獲利97萬元，物業期內升幅12%。

【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

鍾家豪說，近日荃灣區睇樓及成交量回升，暫錄121宗成交，而2月則有86宗成交。而愉景新城方面，本月暫錄14宗買賣，平均實用呎價約15,117元，呎價按月略升1.3%，而買家有40%為換樓客、30%為區內租客、20%為上車客、10%為收租客。

【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 http://imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 美聯物業 愉景新城

上一篇文章

【第五波疫情】本港今年2月零售業銷售額為252億元　按年下跌14.6%

下一篇文章

【進軍日本】譚仔三哥日本首間分店開業 目槱2024年當地開25家
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】長揸港樓未驚過　1997年摸頂購愉景新城　現勁賺近1.5倍
【有相睇】長揸港樓未驚過　1997年摸頂購愉景新城　現勁賺近1.5倍
【科技巨頭】傳美司法部批准 針對Google蘋果等反壟斷法案
【科技巨頭】傳美司法部批准 針對Google蘋果等反壟斷法案
【居屋裝修】37年舊居住到殘 72萬翻新590呎單位 改動廚房位客廳變豪宅級 打造時代感活潑「親子宅」
【居屋裝修】37年舊居住到殘 72萬翻新590呎單位 改動廚房位客廳變豪宅級 打造時代感活潑「親子宅」
【消費情報】OMEGA x Swatch聯名系列手錶炒風未止？原價2,100元拍賣網仍高見6.8萬元天價
【消費情報】OMEGA x Swatch聯名系列手錶炒風未止？原價2,100元拍賣網仍高見6.8萬元天價
【有相睇】持貨不足3年要錢唔要貨　連稅實蝕逾百萬急拋售　維景灣畔全海景戶938萬沽
【有相睇】持貨不足3年要錢唔要貨　連稅實蝕逾百萬急拋售　維景灣畔全海景戶938萬沽
【2022消費劵】12大新地商場聯手推消費劵優惠 最高100%回贈 送出獎賞禮遇過千萬 　
【2022消費劵】12大新地商場聯手推消費劵優惠 最高100%回贈 送出獎賞禮遇過千萬 　
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款