【烏克蘭戰爭】澤連斯基冀澳洲增武器援助 澳洲加大俄商品關稅

烏克蘭總統澤連斯基繼續視像現身多國國會，尋求更多援助及支持。澤連斯基周四（31日）視像形式出席澳洲國會，呼籲澳洲提供指定型號的裝甲車，以及更多武器裝備，協助抵抗俄羅斯。澳洲政府亦宣布，加大對俄羅斯入口商品徵收關稅，以及新一輪對烏七蘭的援助。

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澤連斯基（Volovdymyr Zelenskiy）在演說先感謝澳洲的支持，表示援助仍是初階段，未來需要更多支援。澤連斯基希望澳洲提供指定的野外征服者裝甲車（Bushmaster），表明有關裝備可以顯著幫助鳥克蘭，亦呼籲澳洲援助更多武器裝備。

同時，澤連斯基警告澳洲，指發生在歐洲的事情將對澳洲及民眾形成真正的威脅。澤連斯基揚言，如果現在未能阻止俄羅斯的野心，其他擁有類似野心的國家大有可能對鄰國發動戰爭。澤連斯基更指出，若俄羅斯2014年的舉動受嚴懲，今日烏克蘭不會落得被侵略地步。

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澳洲總理莫理森（Scott Morrison）表明支持烏克蘭，形容澤連斯基為「民主之獅」（lion of democracy），並承諾會有價值2,500萬澳元（約1.46億港元）新一輪援助提供予烏克蘭，惟他未有提供更多詳情，包括武器裝備種類或運輸時間。連同新一批援助，澳洲將向鳥克蘭提供1.16億澳元援助（約6.79億港元）

另外，莫理森亦宣布將對所有從俄羅斯及白俄羅斯入口的商品徵收額外35％關稅，預計在4月25日起生效。同時，澳洲於4月25日起禁止從俄羅斯及白俄羅斯入口石油及其他能源產品。

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責任編輯：吳漢培