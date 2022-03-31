【第五波疫情】2月本港零售總銷貨值跌14.6%遠遜預期　惟網上銷售勁升五成

▲ 2月本港零售總銷貨值跌14.6%遜預期，惟網上銷售按年勁升五成。

政府統計處公佈，2月份零售業總銷貨價值臨時估計為252億元，較去年同期跌14.6%，市場原預期僅下跌7.7%。今年1月份的零售業總銷貨價值修訂估計較去年同月升4.0%。與2021年同期比較，今年首兩個月合計的零售業總銷貨價值臨時估計跌4.9%。

2月份零售業總銷貨價值中，網上銷售佔10.8%，臨時估計為27億元，按年升50.0%。今年1月份的零售業網上銷售價值修訂估計較去年同月升30.7%。與2021年同期比較，今年首兩個月合計的零售業網上銷售價值臨時估計升39.1%。

扣除其間價格變動後，2月份零售業總銷貨數量臨時估計較去年同月跌17.6%。1月份的零售業總銷貨數量修訂估計較去年同月升1.5%。與2021年同期比較，今年首兩個月合計的零售業總銷貨數量臨時估計跌7.6%。

今年首兩個月超市貨品銷貨值升8.2%

今年首兩個月合計的銷貨額與去年同期比較，食品、酒類飲品及煙草的銷貨價值跌2.5%。其次為電器及其他未分類耐用消費品（跌11.4%）；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（跌13.1%）；百貨公司貨品（跌8.9%）；服裝（跌14.3%）；汽車及汽車零件（跌23.1%）；傢具及固定裝置（跌13.7%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（跌21.5%）。

另一方面，今年首兩個月按年比較，超級市場貨品銷貨價值升8.2%。其次為其他未分類消費品（升5.7%）；藥物及化妝品（升5.0%）；以及燃料（升0.6%）。

截至2月底的三個月，與先前三個月比較，經季調的零售業總銷貨價值臨時估計下跌9.4%，而經季調的零售業總銷貨數量的臨時估計則下跌10.3%。

扭轉連升四季勢頭

政府發言人表示，由於本地疫情急劇惡化及防疫措施因而進一步收緊，令市面人流驟減及消費氣氛轉弱，零售業總銷貨價值在2月按年大幅下跌。將今年首兩個月的數據合計以消除農曆新年在不同時候出現可能造成的影響，零售業總銷貨價值繼2021年連續四季錄得按年升幅後，轉為按年下跌4.9%。

展望未來，發言人指雖然近期本地疫情有緩和跡象，但零售業在短期內仍將繼續面對顯著壓力。政府已推出多項紓困措施，旨在保住經濟元氣，並為日後疫情減退後經濟能迅速復蘇鋪路。即將在4月發放的新一輪電子消費券亦應會對零售業提供一定支持。

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