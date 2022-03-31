【烏克蘭戰爭】UNICEF指逾百兒童死亡 250萬兒童仍流離失所

俄羅斯入侵烏克蘭後，大批烏克蘭民眾逃離，包括不少兒童。聯合國兒童基金會（UNICEF）表示，俄烏戰爭已造成逾100名兒童死亡，另亦錄得逾100名兒童受傷。UNICEF指，兒童佔難民整體人數一半，料俄烏戰爭造成250萬名兒童，在烏克蘭境內無家可歸。

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UNICEF周三（30日）發布新聞稿表示，自上月俄羅斯軍隊入侵烏克蘭後，旗下人權事務高級專員辦事處已經錄得逾100名兒童死亡，及134名兒童受傷。UNICEF對俄烏戰爭造成大量兒童成為難民情況發出警報，指目前難民整體人數中一半為兒童，有逾110萬兒童已抵達鄰國尋求庇護，但料仍有250萬兒童在烏克蘭境內無家可歸。

UNICEF執行主任Catherine Russell表示，烏克蘭局勢正在惡化。她呼籲民眾銘記，隨著被迫逃離家園的兒童人數持續攀升，每個兒童都需要被保護、教育，得到安全及支持。

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UNICEF警告，兒童難民面臨更高被販賣及剝削風險，並指組織正與民間社會合作夥伴及各國政府合作，採取措施確保兒童安全，包括在過境點作保護檢查。

UNICEF上周曾表示，烏克蘭約有730萬名兒童，當中430萬、即逾一半已因戰爭流離失所。UNICEF亦曾在本月表示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，幾乎每秒都有1名烏克蘭兒童成為難民。

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責任編輯：李俊儀