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【大行報告】大和上調建行目標價至7.25元　一文睇清大行對建行最新目標價

股市 17:10 2022/03/31

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建行 （00939） 日前公布去年純利達2979.75億元人民幣，按年多12.3%。多間券商發表報告，其中，大和資本上調對建行的目標價，由原來的6.7元，上調至7.25元，指建行就今年資產增長未有具體指引，但表明會加大支持經濟和維持合理的貸款增長，而淨息差方面，建行仍看到一些壓力，但有信心將之維持合理水平。資產質素方面，建行看好中國最新經濟指標，且預計其資產質量和信貸成本將隨着加強處置不良貸款而趨穩定。

大和調整今年至明年對建行的撥備前營業利潤和淨利潤的預測，以反映該行淨息差短期壓力而長期管理層的能力、優於預期的信貸成本控制。重申買入評級，而且認為是行業中的首選之一。

各券商對建行最新目標價：

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瑞信報告指，建行的淨息差表現較瑞信預期更具韌性，而資產質素持續改善，瑞信相信建行能在內銀當中維持領先地位，維持目標價8元、評級跑贏大市。不過，報告點出，該行的存款成本按年增加8個基點，顯示近年存款競爭加劇，瑞信不認為有關情況會在今年得以紓緩。

滙豐環球研究報告認為，建行去年淨利息收入表現溫和正面，費用及其他收入、資產質素、資本充足比率都表現正面，惟成本效益表現負面，指出該行去年收入按年增7.1%，惟成本同期增16.2%，成本收入比率為28.7%，按年多2.3個百分點。報告將信用折扣，由此前的20%，增至30%，以反映房地產暴露、疫情相關影響、監管指引有潛在可能要求銀行讓利等因素。將目標價下調至8.7元，維持買入評級。

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港股 大行報告 業績公布 建設銀行（00939） 建設銀行（滬：601939） 國有內銀股
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