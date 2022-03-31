【ESG】中銀香港推新一期企業綠色定存　最低存款額100萬港元、人民幣或10萬美元

▲ 中銀香港推新一期企業綠色定存，最低存款額100萬港元、人民幣或10萬美元。

中銀香港 （02388） 推出全新一期企業綠色定期存款計劃，協助全球現金管理客戶將現金管理項下的資金投放於綠色經濟及環保相關項目上。 企業客戶可透過中銀香港企業網上銀行平台iGTB NET、中行網銀（香港）（BOCNET HK）及中銀企業網上銀行（BOC CBS Online）或於中銀香港各分行申請開立綠色定期存款計劃，存款期為1個月或3個月，最低存款額分別為100萬港元、100萬元人民幣及10萬美元。

中銀香港交易銀行部何永賢副總經理表示，中銀香港於2020年率先推出全港首個經獨立第三方認證的企業綠色定期存款計劃，連同新一期計劃，至今已先後為不同企業客戶推出合共8期企業綠色定期存款計劃，獲包括本地中小企以及於其他大灣區城市有業務發展的企業積極參與。去年該行的企業綠色定期存款開立金額按年增長3倍。新一期計劃旨在鼓勵使用該行跨境現金管理渠道及搭建資金池服務的客戶，在進行全球現金管理的同時，加入環境、社會及管治（ESG）的元素，將資金投放於綠色建築、可再生能 源、污染防治等綠色項目上，共同推動經濟向低碳及可持續發展轉型。

參與了今期企業綠色定期存款計劃中國寶武集團寶鋼股份旗下境外資金平台寶運公司（寶運）表示，通過中銀香港線上化渠道集中管理境外成員單位資金，減少了紙張使用和運營成本，同時將歸集的資金存放於綠色定期存款計劃，可支持社會綠色產業發展。

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