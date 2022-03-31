【第五波疫情】本港今年2月零售業銷售額為252億元　按年下跌14.6%

政府統計處今日（31日）公布，今年2月的零售業總銷貨價值的臨時估計為252億元，較去年同月下跌14.6%。今年1月的零售業總銷貨價值的修訂估計，則較2021年同月上升4.0%。與2021年同期比較，2022年首兩個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計，下跌4.9%。

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在2022年2月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔10.8%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為27億元，較去年同月上升50.0%。今年1月的零售業網上銷售價值的修訂估計，較2021年同月上升30.7%。與2021年同期比較，今年首兩個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計，上升39.1%。

扣除其間價格變動後，2022年2月的零售業總銷貨數量的臨時估計，較去年同月下跌17.6%。今年1月的零售業總銷貨數量的修訂估計，較去年同月上升1.5%。與去年同期比較，今年首２個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計，下跌7.6%。

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政府發言人表示，由於本地疫情急劇惡化，及防疫措施因而進一步收緊，令市面人流驟減及消費氣氛轉弱，零售業總銷貨價值在2月按年大幅下跌。將2022年首2個月的數據合計，以消除農曆新年在不同時候出現可能造成的影響，零售業總銷貨價值繼2021年連續四個季度錄得按年升幅後，轉為按年下跌4.9%。



展望未來，發言人指出雖然近期本地疫情有緩和跡象，但零售業在短期內仍將繼續面對顯著壓力。政府已推出多項紓困措施，旨在保住經濟元氣，並為日後疫情減退後經濟能迅速復蘇鋪路。即將在4月發放的新一輪電子消費券，亦應會對零售業提供一定支持。

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