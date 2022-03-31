  • 26°C
香港時間 : 2022331日 (四) 17:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】本港今年2月零售業銷售額為252億元　按年下跌14.6%

理財智慧 17:41 2022/03/31

分享：

政府統計處今日（31日）公布，今年2月的零售業總銷貨價值的臨時估計為252億元，較去年同月下跌14.6%。今年1月的零售業總銷貨價值的修訂估計，則較2021年同月上升4.0%。與2021年同期比較，2022年首兩個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計，下跌4.9%。

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

在2022年2月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔10.8%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為27億元，較去年同月上升50.0%。今年1月的零售業網上銷售價值的修訂估計，較2021年同月上升30.7%。與2021年同期比較，今年首兩個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計，上升39.1%。

扣除其間價格變動後，2022年2月的零售業總銷貨數量的臨時估計，較去年同月下跌17.6%。今年1月的零售業總銷貨數量的修訂估計，較去年同月上升1.5%。與去年同期比較，今年首２個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計，下跌7.6%。

【政府工略】衞生署聘請殮房主任 DSE合格即可申請 頂薪可達4.2萬元【見下頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

政府發言人表示，由於本地疫情急劇惡化，及防疫措施因而進一步收緊，令市面人流驟減及消費氣氛轉弱，零售業總銷貨價值在2月按年大幅下跌。將2022年首2個月的數據合計，以消除農曆新年在不同時候出現可能造成的影響，零售業總銷貨價值繼2021年連續四個季度錄得按年升幅後，轉為按年下跌4.9%。

展望未來，發言人指出雖然近期本地疫情有緩和跡象，但零售業在短期內仍將繼續面對顯著壓力。政府已推出多項紓困措施，旨在保住經濟元氣，並為日後疫情減退後經濟能迅速復蘇鋪路。即將在4月發放的新一輪電子消費券，亦應會對零售業提供一定支持。

同場加映：【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

防疫措施 電子消費券 紓困措施 疫情 經濟 銷售 零售 政府統計處 香港

上一篇文章

【職場熱話】 打工仔上市公司任職秘書一年 晚晚加班到12點 欲轉行又感心有不甘

下一篇文章

【有相睇】放盤近半年　業主減價近百萬　愉景新城高層三房925萬沽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】長揸港樓未驚過　1997年摸頂購愉景新城　現勁賺近1.5倍
【有相睇】長揸港樓未驚過　1997年摸頂購愉景新城　現勁賺近1.5倍
【科技巨頭】傳美司法部批准 針對Google蘋果等反壟斷法案
【科技巨頭】傳美司法部批准 針對Google蘋果等反壟斷法案
【居屋裝修】37年舊居住到殘 72萬翻新590呎單位 改動廚房位客廳變豪宅級 打造時代感活潑「親子宅」
【居屋裝修】37年舊居住到殘 72萬翻新590呎單位 改動廚房位客廳變豪宅級 打造時代感活潑「親子宅」
【消費情報】OMEGA x Swatch聯名系列手錶炒風未止？原價2,100元拍賣網仍高見6.8萬元天價
【消費情報】OMEGA x Swatch聯名系列手錶炒風未止？原價2,100元拍賣網仍高見6.8萬元天價
【有相睇】持貨不足3年要錢唔要貨　連稅實蝕逾百萬急拋售　維景灣畔全海景戶938萬沽
【有相睇】持貨不足3年要錢唔要貨　連稅實蝕逾百萬急拋售　維景灣畔全海景戶938萬沽
【2022消費劵】12大新地商場聯手推消費劵優惠 最高100%回贈 送出獎賞禮遇過千萬 　
【2022消費劵】12大新地商場聯手推消費劵優惠 最高100%回贈 送出獎賞禮遇過千萬 　
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款