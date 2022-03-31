▲ 【業績|燃氣股】北京控股去年溢利大升87%、末期息每股85仙 俄烏戰爭對生產經營未有直接影響

北京控股 （00392） 去年營業收入約為804.4億元，較去年上升17.6%。溢利約為99.2億元，較去年增加87.6%。撇除一次性事項影響，溢利為86.2億元，較去年增加13.6%，建議派付末期股息每股85仙。

期內，北京燃氣錄得營業收入580.9億港元，按年上升19.7%，包括天然氣分銷業務、輸氣業務及俄油 VCNG項目的主營業務稅前利潤達56.1億元，按年上升24.2%。北京燃氣合併外埠子公司於年內完成售氣量189億立方米，按年增長5%。國家管網北京管道公司去年錄得542.7億立方米的輸氣量，按年增加10%。期內，北京燃氣通過持有國家管網北京管道公司40%股權攤佔除稅後淨利潤16.3億港元，按年增加19.3%。

至於燕京啤酒實現啤酒銷量362.1萬千升，按年增長2.4%。北京燕京啤酒投資有限公司錄得營業收入128.4億港元，按年增長16.3%，稅前利潤5.83億港元，按年增長25.8%。而固廢處理業務之總營業收入為95億港元，佔總營業收入11.8%，包括EEW GmbH之營業收入60.4億元。

集團整體毛利率為15.3%，按年減少0.6個百分點，主要是由於燕京啤酒原材料及人工成本增加所致。

俄烏戰爭對生產經營未構成直接影響

另外，俄羅斯石油公司之PJSC Verkhnechonskneftegaz項目完成石油銷售671.4萬噸，按年減少9.8%。北京燃氣通過持有其20%股權，全年攤佔VCNG經營性除稅後淨利潤10.4億港元，按年增加46.8%，主要是受油價大幅上漲的因素影響。

近期俄烏軍事衝突對VCNG項目的生產經營未構成直接影響，但由於盧布匯率出現了較大幅度的波動，對該項目的投資存在投資收益受損，以及應佔其資產及溢利減少的風險。

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編輯：姚卓然