【蘋果手機】選擇自動更新iOS反而更遲收到通知？　蘋果解釋背後原因

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蘋果（Apple）經常為自家作業系統iOS推出更新，同時也經常提醒用戶可以選用iOS的自動下載更新功能來簡化步驟。不過有用戶發現，選用了自動更新功能後，反而更遲收到更新通知。有網民就事件向負責iOS的蘋果SVP Craig Federighi查詢，竟得到對方的回覆。
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《MacRumors》引述回覆電郵的內容報道，Federighi確認用戶自行進入設定頁查看iOS更新包，可以直接取得更新；但如果用戶是以自動更新機制來獲得更新，通常會是在收到首批更新用戶的回饋後約1至4星期內，再陸續收到更新通知。
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雖然選擇自動更新會較遲收到通知，但做法似乎合理。因為蘋果釋出更新後，的確需要由用戶回報是否有漏洞，然後再修正。因此選擇自動更新的用戶，會獲得更穩定的作業系統。
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責任編輯：廖淑瑩