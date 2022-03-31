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【蘋果手機】選擇自動更新iOS反而更遲收到通知？　蘋果解釋背後原因

科技 16:46 2022/03/31

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如果用戶是以自動更新機制來獲得更新，通常會是在收到首批更新用戶的回饋後約1至4星期內，再陸續收到更新通知。

蘋果（Apple）經常為自家作業系統iOS推出更新，同時也經常提醒用戶可以選用iOS的自動下載更新功能來簡化步驟。不過有用戶發現，選用了自動更新功能後，反而更遲收到更新通知。有網民就事件向負責iOS的蘋果SVP Craig Federighi查詢，竟得到對方的回覆。

【蘋果失靈】Apple Watch Series 7更新watchOS 8.5後 無法進行快速充電
 
《MacRumors》引述回覆電郵的內容報道，Federighi確認用戶自行進入設定頁查看iOS更新包，可以直接取得更新；但如果用戶是以自動更新機制來獲得更新，通常會是在收到首批更新用戶的回饋後約1至4星期內，再陸續收到更新通知。

【iPhone維修】傳蘋果推新措施 拒維修已報失或被盜iPhone
 
雖然選擇自動更新會較遲收到通知，但做法似乎合理。因為蘋果釋出更新後，的確需要由用戶回報是否有漏洞，然後再修正。因此選擇自動更新的用戶，會獲得更穩定的作業系統。

【蘋果讓步】Apple豁免「特定App」抽成 Spotify、Netflix都有份

責任編輯：廖淑瑩

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