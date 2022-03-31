【大灣區】花旗商業銀行推大灣區人才計劃　六周已吸引全球290所大學1400名學生申請

▲ 花旗商業銀行推大灣區人才計劃，六周已吸引全球290所大學1400名學生申請。

花旗（美股：C）商業銀行推出大灣區人才計劃，推出短短六星期，已吸引來自全球290所大學的1400名二年級學生申請。

當中193名成功申請者將參加由花旗資深銀行家和客席講者主持的網上課程，為期五周。表現優秀的學員，將獲選參加2023年花旗商業銀行在香港和內地舉辦的暑期實習計劃。花旗商業銀行香港區主管郭炬廷表示，人才計劃將為花旗商業銀行培育新一代的銀行家，使他們在加入花旗銀行展開職業生涯之初，便已對大灣區市場有深入了解。

花旗商業銀行近期宣佈計劃在亞太地區招聘350人，當中香港招聘名額近100人。 按業務收入計算，香港是花旗商業銀行全球第二大市場，僅次於美國。花旗商業銀行的客戶包括從事新興行業的中型企業，其中許多為尖端創新科技公司。在香港，花旗商業銀行便有數千名客戶屬此類公司，所從事行業包括醫療保健、生物科技、金融科技等新經濟行業。

郭炬廷續稱，在海外拓展業務或籌集資金的大灣區公司數目日增，花旗集團的全球網絡遍及近百個國家及市場，是這些公司的首選合作夥伴。人才計劃有助花旗滿足上述需要，體現花旗致力拓展大灣區業務的長遠承諾。

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