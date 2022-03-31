【香港零售】2月零售按年挫14.6%　首兩個月汽車銷售錄最大跌幅

▲ 政府統計處公布，2022年2月零售業總銷貨價值的臨時估計為252億元，較21年同月下跌14.6%。（資料圖片）

政府統計處公布，2月份零售業總銷貨價值的臨時估計為252億元，按年下跌14.6%。

與2021年同期比較，2022年首兩個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計下跌7.6%。政府表示今年農曆新年在2月初，但上年則在2月中，因此在作出按年比較時，把2個月的零售業銷貨額數字合併分析會較為合適。

2月網上銷售急漲5成

另一方面，今年2月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔10.8%，臨時估計為27億元，按年大幅上升50%。連同1月計算，今年首兩個月合計的零售業網上銷售價值已上升39.1%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計，2022年首兩個月合計的銷貨額與2021年同期比較，食品、酒類飲品及煙草的銷貨價值下跌2.5%。

汽車重挫23.1%

其次為電器及其他未分類耐用消費品（下跌11.4%）；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（下跌13.1%）；百貨公司貨品（下跌8.9%）；服裝（下跌14.3%）。汽車及汽車零件則錄得最大跌幅，挫23.1%。

另一方面，2022年首兩個月與2021年同期比較，超級市場貨品的銷貨價值上升8.2%。其次為其他未分類消費品（上升5.7%）；藥物及化妝品（上升5%）；以及燃料（上升0.6%）。

數字按年下跌反映第五波疫情

政府發言人表示，由於本地疫情急劇惡化及防疫措施因而進一步收緊，令市面人流驟減及消費氣氛轉弱，零售業總銷貨價值在2月按年大幅下跌。

零售業總銷貨價值繼2021年連續四個季度錄得按年升幅後，轉為按年下跌4.9%，零售業在短期內仍將面對顯著壓力。