【業績｜三桶油】中石油去年多賺3.9倍至921.7億人幣　末期息9.622分人幣　現價股息率近7厘

▲ 中石油去年多賺3.9倍至921.7億人幣 末期息9.622分人幣

中石油 （00857） 去年純利為921.7億元（人民幣，下同），按年升385%，擬派末期股息0.09622元，全年派息0.22662元。中石油股價全日跌1.5%，收報4.06港元，現價股息率約6.9厘。中石油指，今年集團計劃原油產量約為8.99億桶，可銷售天然氣產量為4,625.1 十億立方英尺，油氣當量合計為16.7億桶，原油加工量為12.7億桶。

期內，營業收入為2.6萬億元，按年升35.2%。原油產量8.88億桶，按年下降3.7%，可銷售天然氣產量4,420十億立方英尺，增長4.7%，油氣當量產量16.2億桶，按年基本持平。

去年國內業務實現原油產量7.5億桶，按年增長1.3%； 可銷售天然氣產量4,222.2十億立方英尺，增長5.7%；油氣當量產量14.57億桶，增長3.4%。

海外業務實現原油產量1.3億桶，按年下降24.4%；可銷售天然氣產量197.8十億立方英尺，下降12.9%；油氣當量產量1.67億桶，下降22.4%。海外油氣產量降幅較大主要由於國際油 價上升，部分海外項目產品分成減少，以及部分資源國限產政策影響。

截至去年底，集團擁有石油和天然氣（含煤層氣） 探礦權、採礦權總面積2.6億英畝，其中探礦權面積2.27億英畝，採礦權面積約3640萬英畝；正在鑽探的淨井數為615口，期內完成的多層完井數為7,172口。

另外，去年加工原油12.25億桶，比上年同期增長4%，化工產品商品量增長6.7%。銷售天然氣 2,739.74億立方米，按年升10.1%，其中國內銷售天然氣1,945.91億立方米，升12.7%。

料今年國際油價波動加大

中石油指，2022年預計世界經濟將延續復蘇態勢，但增速有所下行；受油氣供需形勢多變、地緣政治動盪等因素影響，國際油氣價格預計維持在較高區間，但波動幅 度和頻率加大；中國經濟長期向好的基本面沒有改變，低碳戰略下天然氣市場仍將保持較快增長。

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