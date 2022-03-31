【制裁俄國】指國際珠寶責任委員會未與俄國劃清界線　Pandora、Cartier退出該會

珠寶製造商Pandora及Cartier於周三宣布，由於國際珠寶責任委員會（Responsible Jewellery Council, RJC) 未有與俄國劃清界線，因此決定退會。

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據路透社報道，Pandora在周三發聲明表示，在俄羅斯入侵烏克蘭後，RJC未有暫停公司或敦促其成員停止在俄國業務。在俄國克里姆林宮稱入侵烏克蘭為「特殊軍事行動」之後，Pandora隨即暫停與俄羅斯和白俄羅斯的所有業務。

而瑞士奢侈品公司歷峰集團、旗下的Cartier行政總裁Cyrille Vigneron，同日亦向傳媒稱：「加入支持衝突和戰爭的組織，並不符合我們歷峰集團的價值觀。」表明會退出RJC。

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俄羅斯擁有世界上最大的鑽石生產商Alrosa，Alrosa於3月初時自願退出RJC董事會，但仍被列為會員，並在行業協會的網頁上擁有 RJC的認證。Alrosa於上周被列入英國製裁名單，美國財政部指，該公司行政總裁Sergei Ivanov是普京的親密的盟友之一。

RJC是非營利國際組織，擁有300多名會員，除Pandora及Cartier外，還有Bvlgari、Tiffany & Co.等品牌。該會負責監督珠寶行業各個環節，從礦物的開采到產品零售都在包含在內。

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