【消費優惠】惠康推新一輪「日日有低價」 貨品增至逾800款 價格不變 入內文即有睇有邊款貨品

2個月前，第五波疫情處於非常嚴峻的局面，跨境物流供應鏈受影響，曾令部份市場食品及物品供應出現短缺情況，價格也十分波動，市民也要再經歷「撲物資」的日子。過去兩年，惠康一直與香港社會同心抗疫，推出「日日有低價」計劃，將精選日用貨品鎖定優惠價格，回饋市民大眾。面對持續的疫情，惠康宣佈於4月1日起再度延續「日日有低價」計劃，並進一步將貨品種類增至超過800款，保證有關貨品價格於半年內維持不變，務求適時照顧市民大眾的生活需要。同時，4月1日起，全綫惠康也回復正常營業時間。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

惠康指，過去三個月，第五波疫情對各行各業造成打擊，嚴重影響香港經濟和民生，令市民的日常家庭開支消費更為謹慎。作為全港最大型的連鎖超市，惠康承諾會竭盡所能，致力將優質貨品維持低價出售，減輕市民大眾負擔，為大家節省開支。

【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

【Staycation】城景國際推假日住宿優惠 兩人住一晚連午市點心放題加早餐 最平房價950元，詳見【下一頁】



新一輪「日日有低價」精選貨品不但增至超過 800 款，涵蓋各類新鮮食品、奶製品、油米雜糧、罐頭乾貨、零食、清潔用品及日用品等，當中不乏深受顧客喜愛的暢銷產品，包括：可口可樂、維他奶純豆漿、獅球嘜花生油、長城牌火腿豬肉罐、Meadows衛生紙、詩樂氏消毒濕紙巾及御品皇頂級泰國茉莉香米等，為市民提供更豐富選擇。



「日日有低價」推出兩年以來深受市民歡迎，有別於一般市場推廣活動，計劃內的產品，價格在半年內會一直鎖定在指定低價，為顧客提供穩定並具透明度的低價保證。顧客毋須再四處格價，也不用等減價時大批囤積，可隨時隨地安心地以優惠價選購心水產品，享受更省時、便利、優質的購物體驗。

【2022消費劵】12大新地商場聯手推消費劵優惠 最高100%回贈 送出獎賞禮遇過千萬 ，詳見【下一頁】



DFI 零售集團北亞區行政總裁朱秉志表示：「第五波疫情不但嚴重影響了跨境物流供應鏈和業務整體運作，而本港的食品及日用品價格的波動更影響了整體社會的經濟及市民的生計，我們深深體會到穩定的貨品價格和存貨供應對消費者的重要性。作為香港社區的一分子，我們十分重視社會企業責任，希望透過進一步延長及擴展『日日有低價』計劃，在未來六個月繼續鎖定超過 800 款貨品的價格。即使面對運輸和來貨成本上漲，惠康對顧客的承諾依舊不變，主動承擔成本價格的壓力，與香港市民攜手走出疫境。 」



朱秉志又指，衷心感謝一眾惠康前線同事的努力和付出，在疫情期間依然盡心盡力，堅守崗位，為顧客及社區服務。採購、物流及營運各部門同事，不分晝夜維持店舖安全營運，盡最大努力維持貨品供應，確保香港市民能購買到日常生活必需品。

【理財個案】「4字頭」夫婦移居台灣 手持2000萬元資產 夠唔夠過半退休生活?，詳見【下一頁】



「日日有低價」是惠康回饋社會的其中一項措施，於 2020 年 10 月推出，初期鎖定約300 款貨品價格。去年 10 月，惠康於計劃一周年，同時宣佈延續「日日有低價」365日，而由 4 月 1 日起計劃內之貨品更增加至超過 800 款，承諾低價至少維持至今年 9月 30 日。

【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍