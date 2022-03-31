林鄭：本周六起派發「防疫服務包」　目標7天內完成

行政長官林鄭月娥今早（31日）抗疫記者會中表示，昨天展開了的包裝工作進度理想，將會按照原訂計劃在本星期六（4月2日）開始在全港18區派發「防疫服務包」，目標是7天內完成。

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林鄭月娥今日稱，本來預計要花3日包裝這350萬包「防疫服務包」，昨天130個包裝中心全開，一天內完成包裝160萬個服務包，即已經完成了45%。

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她提到，如果是公屋會由房屋署協助；私人屋苑將會由物管公司和大廈業主立案法團協助；至於居於「三無大廈」的基層家庭，將由公務員同事和動員的義工逐家逐戶派發；在鄉村地方則經鄉議局和鄉事委員會派發給鄉郊居民。

至於有些未能在家居領到服務包的，當局亦會在18區設立發放點作補漏拾遺，方便所有未領取服務包的市民憑着換領卡可以到這些服務點獲發「防疫服務包」。

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