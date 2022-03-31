【招聘技巧】招聘人才競爭大？　8招助小企擴招聘範圍

大型企業面對人才荒，加大招聘力度，中小企沒高薪預算，如何抗衝？據人力資源顧問Kaylyn McKenna表示，小企若在招聘策略作出調整，亦能在勞動市場上維持吸引力，以下8個方式可助小企更易找到適合的專業人才。

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1.非金錢福利：薪酬是吸引人才最佳方式，對於小企以高薪招聘並不可行，報告建議小企僱主需跳出固有招聘思維空間，提供額外假期或金錢以外的福利，如帶寵物上班工作等，突破的福利政策，或比金錢利誘有效。

2.考慮增加遙距職位：據最新的遠程工作狀態報告中，61%的受訪者表示願意降低薪酬換取遙距工作模式，所以若能為部分職位提供遙距工作選項，或可讓求職者接受薪水較低而可遙距的職位。

3.員工推薦：在職員工熟識公司運作，對現有同事定期發布公司職位空缺及人才需求，加以員工推薦及獎勵計劃，可鼓勵員工參與推薦計劃，尋找合適人才。

4.職立描述：招聘廣告很容易誤以為是垃圾資訊，小企刊登招聘職位描述應以簡單獨特的文字，加強公司文化、員工福利、靈活日程安排，甚或以幽默、有趣方式描述，有助招聘廣告有更大成效。

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5.突顯公司品牌：報告表示，小企或無法像Google般提供辦公室午睡空間及咖啡室等福利，但僱主可於職位描述中加入員工工作情況、業務成功例子及編寫對公司描述等，以突顯公司形象，讓求職者面試前能對公司業務範圍有更多認識。

6.改善面試流程：據全球人才招聘公司Robert Half報告指，62%的受訪專業人士認為，面試後兩星期沒有得到任何回復，則會對該工作失去興趣，小企應需加快面試流程及積極與應徵者保持溝通。

7.校園招聘：大專生在求職時一般較具動力及熱情，小企可藉此填補初級職位空缺，而與大專院校合作，提供更多工作機會予大專生畢業生選擇，又或是推動實習計劃，可有效建立人才庫。

8.社交媒體招聘：公司可於Instagram及Facebook等社交平台發布招聘廣告，由於不同領域人才或已關注公司社交平台，對公司業務性質範圍有初步了解，這樣會更易吸引專業人才應徵，小企亦可鼓勵員工於不同網絡分享職位空缺以擴大招聘範圍。

責任編輯：向頌勤

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