  • 27°C
香港時間 : 2022331日 (四) 16:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【ESG】2月底本港ESG基金縮水 總額仍險守逾萬億元

16:13 2022/03/31

分享：

晨星最新統計，2月份ESG基金的吸金驟減逾71%，但仍錄得淨流入額。

據晨星的最新統計，2月份本港ESG（環境、社會及管冶）零售基金的淨流入金額僅2.89億美元（折合約22.5億港元），較1月份的吸資額10.19億美元，按月驟減7.3億美元（折合約57億港元），降幅逾71%。晨星發言人回應本報查詢指，數據是以99隻ESG零售基金（包括4隻ETF）作統計。分析指，2月份綠色產品吸資大縮水，主要受市場擔心美國急進加息，以及俄羅斯入侵烏克蘭，令環球股債劇震等利淡因素所影響。

此外，相比2020年疫情全球大流行，當時ESG基金一度出現贖回額較買入多，出現持續走資情況，今年首兩個月暫仍錄得淨流入額。

晨星又指，截至2月底本港ESG基金的總資產值逾1347.6億美元（折合約1.05萬億港元），較1月底的1377.2億美元，減少29.4億美元（折合逾231億港元），以幅度計，按月下跌2.2%，市料受大市波動而拖累整體市場的表現。

Global X新推恒指ESG、元宇宙主題等3款ETF【下一頁

另方面，疫下業界推動綠色金融未有停步，晨星首次選出最佳可持續投資的基金公司。Morningstar亞太及歐洲地區基金研究總監陳永熙表示，獎項由Morningstar分析師透過嚴謹的遴選方法，着重於考量具前瞻性的質化研究觀點，去投選出得獎者。獎項橫跨股票和債券產品類別，以表揚業內頂尖的基金產品，以及致力保障投資者利益的基金公司。新設的Morningstar分析師優選可持續投資基金公司獎，得獎者堅定實踐ESG投資，處於行業領先水平。而奪得最佳可持續投資的基金公司是盈信投資。

Morningstar分析師評價，盈信投資在ESG投資方面有悠久歷史且表現傑出。其可持續基金團隊（Sustainable Funds Group）專注於管理可持續產品，並主力投資一些有助推動當地市場ESG發展的公司。盈信投資亦積極參與其投資公司的治理，致力為投資組合中的公司帶來真正及正面的影響。

相關文章：【ESG收息】HSBC滙豐發行美元綠色零售存款證　息率0.32厘、代客戶植樹

【ESG】財庫局：去年ESG零售基金倍增至95隻 資產總額破萬億元

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

加息 美國聯儲局 港股 可持續投資 基金 宏觀分析 ESG

下一篇文章

【人幣定存】7天人幣定存最高息13.88厘 4月未開局已開打搶存戰
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】中銀半年港元定存息最高1.2厘 期內最多賺息1800元
【港元定存】中銀半年港元定存息最高1.2厘 期內最多賺息1800元
【日圓定存】日圓定存息最高2.5厘 冀賺息幫補蝕滙
【日圓定存】日圓定存息最高2.5厘 冀賺息幫補蝕滙
【美元定存】1年美元定存最高1.7厘 港銀鬥搶美金長錢
【美元定存】1年美元定存最高1.7厘 港銀鬥搶美金長錢
【港元定存】港元一年定存最高1.5厘　季結在即鬥推高息
【港元定存】港元一年定存最高1.5厘　季結在即鬥推高息
【美元定存】美元1年定存息突破兩厘 大小港銀猛搶美元資金
【美元定存】美元1年定存息突破兩厘 大小港銀猛搶美元資金
【毛孩食糧】為毛孩胃口量身定制方案　香港「定期訂購」式狗糧品牌月銷售增3倍（有片）
【毛孩食糧】為毛孩胃口量身定制方案　香港「定期訂購」式狗糧品牌月銷售增3倍（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款