【ESG】2月底本港ESG基金縮水 總額仍險守逾萬億元

▲ 晨星最新統計，2月份ESG基金的吸金驟減逾71%，但仍錄得淨流入額。

據晨星的最新統計，2月份本港ESG（環境、社會及管冶）零售基金的淨流入金額僅2.89億美元（折合約22.5億港元），較1月份的吸資額10.19億美元，按月驟減7.3億美元（折合約57億港元），降幅逾71%。晨星發言人回應本報查詢指，數據是以99隻ESG零售基金（包括4隻ETF）作統計。分析指，2月份綠色產品吸資大縮水，主要受市場擔心美國急進加息，以及俄羅斯入侵烏克蘭，令環球股債劇震等利淡因素所影響。

此外，相比2020年疫情全球大流行，當時ESG基金一度出現贖回額較買入多，出現持續走資情況，今年首兩個月暫仍錄得淨流入額。

晨星又指，截至2月底本港ESG基金的總資產值逾1347.6億美元（折合約1.05萬億港元），較1月底的1377.2億美元，減少29.4億美元（折合逾231億港元），以幅度計，按月下跌2.2%，市料受大市波動而拖累整體市場的表現。

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另方面，疫下業界推動綠色金融未有停步，晨星首次選出最佳可持續投資的基金公司。Morningstar亞太及歐洲地區基金研究總監陳永熙表示，獎項由Morningstar分析師透過嚴謹的遴選方法，着重於考量具前瞻性的質化研究觀點，去投選出得獎者。獎項橫跨股票和債券產品類別，以表揚業內頂尖的基金產品，以及致力保障投資者利益的基金公司。新設的Morningstar分析師優選可持續投資基金公司獎，得獎者堅定實踐ESG投資，處於行業領先水平。而奪得最佳可持續投資的基金公司是盈信投資。

Morningstar分析師評價，盈信投資在ESG投資方面有悠久歷史且表現傑出。其可持續基金團隊（Sustainable Funds Group）專注於管理可持續產品，並主力投資一些有助推動當地市場ESG發展的公司。盈信投資亦積極參與其投資公司的治理，致力為投資組合中的公司帶來真正及正面的影響。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪