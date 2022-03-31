【制裁俄羅斯】澳洲宣布對俄羅斯、白俄羅斯　進口商品徵收35%關稅

▲ 澳洲政府正在採取進一步行動，對從俄羅斯和白俄羅斯進口的所有產品徵收 35% 的額外關稅。

澳洲政府正在採取進一步行動，通過對從俄羅斯和白俄羅斯進口的所有產品徵收35%額外關稅，來增加俄羅斯在其入侵烏克蘭之後的經濟成本。

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澳洲政府將發布正式通知，撤銷俄羅斯和白俄羅斯最惠國（Most Favoured Nation，MFN）關稅待遇，並對所有進口的商品加徵35%關稅。措施將從 2022年4月25日起生效，並將在目前適用的一般稅率之外施行。

此前，澳洲與世界貿易組織（World Trade Organization，WTO）的一些成員發表聯合聲明，表示強烈譴責俄羅斯的行為，並承諾採取作為 WTO成員認為必要的一切行動，以保護其基本安全利益。

澳洲政府發言人表示，會繼續與合作夥伴合作，通過有針對性的制裁，禁止俄羅斯的能源、石油和天然氣產品入口，以及禁止向俄羅斯出口氧化鋁和鋁礦石（包括鋁土礦），以施加最大的經濟成本壓力。石油和其他能源產品的進口禁令也將於4月25日開始。

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責任編輯：李智美