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【新冠肺炎】譚德塞：新冠病毒或會繼續進化 但預致病嚴重程度將下降

環球政經 21:50 2022/03/31

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新冠肺炎持續肆虐全球，而最新的Omicron BA.2變種病毒更帶動歐美多國疫情急升，令人擔憂新一波疫情會再次爆發。世界衛生組織（WHO）更新應對新冠疫情的計劃，世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示未來病毒將有可能繼續進化，但致病嚴重程度將會下降。

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

譚德塞在記者會上指，根據目前掌握到的資訊，新冠病毒有可能會繼續進化，但隨疫苗接種率及感染人數提升，增強人群免疫力，其致病嚴重程度也將逐漸降低。

不過譚德塞亦警告，當人群免疫力下降，確診及死亡數字可能會再一次出現周期高峰，因此認為各國可能需要向免疫能力較弱群體定期接種加強劑。而他認為，最壞的狀況是出現致病性更強，並具有高度傳染力的變種病毒，令疫苗的保護力迅速減弱，屆時需要改良現有疫苗。

 

【俄烏局勢】普京放軟強硬態度？德國總理朔爾茨與普京通話 表示俄方同意繼續用歐元結算天然氣【下一頁

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責任編輯：羅浩濂

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